Az orosz-ukrán háború 713. napja – robottankokkal döntené el a háborút Oroszország

Hamarosan megérkezhet az orosz-ukrán háborúba is a mesterséges intelligencia. Az orosz állami tulajdonú Rosztek hadiipari vállalatcsoporthoz tartozó Hight Precision Weapons ugyanis rövidesen elérhetővé teszi a Prometheus-csomagot, amely lehetővé teszi bármelyik páncélozott jármű vagy harckocsi távvezérelt robotjárművé alakítását. A rendszer már tesztelés alatt áll – számolt be róla a TASZSZ orosz hírügynökség.

A BMP-3 orosz harckocsik is robotizálhatóak az új eszközzel

Fotó: Pavel Pavlov / AFP

A vállalat közleménye szerint a Prometheus firmware-csomag fejlesztése teljes egészében befejeződött, a technológia már, a tesztelés fázisában tart. A korábbi jelentések szerint a firmware-csomag bármilyen kerekes vagy lánctalpas páncélozott járművet, páncélozott személyszállítót vagy harckocsit képes robotvezérlésűvé alakítani.

A páncélozott harci járművek robotikus átalakítását célzó Prometheus lehetőséget biztosít majd a távvezérlésre a víz felett is. A csomag bármilyen meglévő sorozatgyártású hadi eszközbe telepíthető, például a BMP-3 páncélozott harcjárműbe is. Ez a megoldás lehetővé teszi a harckocsivezető és a lövész funkcióinak robotizálását egyaránt. Ugyanakkor megtartja a személyzet helyét, és az ülések kialakítását, ezzel lehetőséget biztosít a jármű irányítására akár élőemberes, akár távirányítású bevetések során is.

Egy ilyen robotizált gép képes bármilyen harci modullal lövészegységeket szállítani, harci műveleteket végrehajtani, valamint tüzértámogatást nyújtani egy rohamosztagnak, akár szárazföldön, akár víz felszínén van erre szükség – derült ki a vállalat közleményéből.

Miközben az oroszok szárazföldön erősítik meg haderejüket, Ukrajna a levegőben teszi ugyanezt. Kijev ugyanis F-16-os vadászgépeket kap Hollandiától.