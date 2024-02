Az orosz-ukrán háború 723. napja – német és francia segítséget kér Zelenszkij

Németországot és Franciaországot is felkeresheti pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy további létfontosságú katonai támogatást szerezzen hazája számára.

A háború harmadik évéhez közeledve az ukrán csapatok védekezésre kényszerültek és Avgyijivkánál igyekeznek tartani a frontot az egyre hevesebb orosz rohamok közepette. Helyzetüket nehezíti a tüzérségi lőszerek és a katonák hiánya, miközben a várt amerikai hadisegély több hónapos csúszásban van.

Fotó: AFP

A berlini és párizsi látogatás az első alkalom, hogy Zelenszkij külföldre látogat mióta leváltotta a hadsereg népszerű parancsnokát, Valerij Zaluzsnijt. Az út soorán várhatóan kétoldalú biztonsági megállapodás is születhet Németország, Franciaország és Ukrajna között. Bár a szerződés részletei nem ismertek, Zelenszkij a januárban, Nagy-Britanniával aláírt egyezséget használná mintaként.

London akkor azt állította, hogy a megállapodás formalizálja azokat a támogatásokat, melyeket az ország eddig is nyújtott és ezután is nyújtani fog Kijev számára. Az egyezség értelmében Nagy-Britannia arra is kötelezettséget vállal, hogy újabb orosz támadás esetén 24 órán belül megbeszéléseket tart Ukrajnával és tartós támogatást is nyújt.

Francia tisztviselők kevés részletet árultak el a kétoldalú egyezségről annak aláírása előtt, csupán annyit mondtak a Reutersnek, hogy annak gazdasági és pénzügyi elemei is lesznek a katonaiak mellett. A cél Ukrajna támogatása hosszú távon, hogy elbukjon az orosz agresszió – mondta az egyik francia tisztviselő.

A szerződésen ugyan számok is helyet kapnak majd, de Franciaország nem kíván méricskélésbe kezdeni a támogatás mértékéről, mondván annak minősége legalább olyan fontos, mint a mennyisége.

Németország pedig igyekszik rávenni mind európai, mind amerikai szövetségeseit arra, hogy növeljék az ukránoknak nyújtott támogatást,

Olaf Scholz német kancellár ebből az okból még Washingtonba is elutazott a közelmúltban. Boris Pistorius német hadügyminiszter szerint hazája idén mintegy 3,5 milliárd euróért szerezne be lőszert Ukrajnának.

Szombaton Zelenszkij várhatóan a müncheni biztonsági konferenciára is ellátogat, ahol a csúcstalálkozó partvonalán Kamala Harris amerikai alelnökkel is találkozik.