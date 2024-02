Arról szavaztak, hogy a zsinat lelkészi elnöke hivatalában maradjon-e, miután olyan hírek jelentek meg, hogy ő javasolta azt az elnöki kegyelmet, amely miatt végül Novák Katalin és Varga Judit lemondott.

Balog Zoltán a Facebookra feltöltött videóban azt mondta, hogy az elnökségi tanács határozottan arra kérte, gondolja át, hogy közéleti szerepvállalásai mennyire egyeztethetők össze a zsinat lelkészi-elnöki megbízatásával. Ennek a kérésnek eleget fog tenni – folytatta a püspök.

Hozzátette, tudatában van annak, hogy a támadások ezzel nem érnek véget, de az egyház kormányzóinak bizalma erőt ad ezek elviseléséhez.

Kegyelmi kérvényekkel egyházunk egyik testülete sem foglalkozott, és nem is foglalkozik

– fogalmazott Balog Zoltán. Elmondta továbbá: kötelességének tartja egyháza nyilvánossága előtt válaszolni a vádakra. Kiemelte, hogy jó kapcsolatban van Novák Katalinnal mind szakmailag, mind emberileg.

Ha az elnök kérésére bármilyen ügyben állást foglalok, az kizárólag rá tartozik, akár tévedtem, akár nem

– hangsúlyozta.

Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, s a büntetőeljárás végén börtönbe került.

Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgatóhelyettes K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el, mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be és nem is terjesztettem fel – jelentette ki Balog Zoltán.