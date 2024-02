Címlapokon a magyar döntés: keserédes a nyugat öröme a svéd NATO-csatlakozás kapcsán

Miután az Országgyűlés jóváhagyta Svédország csatlakozását a NATO-hoz, a világsajtó is szétkürtölte, hogy elhárult az utolsó akadály Stockholm elől, így Svédország is hamarosan a szövetség tagja lesz.

Mivel a svéd csatlakozásra 19 hónapot kellett várni, a legtöbb NATO-diplomata nemcsak ünnepel, de egy kimerült sóhajt is elenged, amikor a brüsszeli NATO-főhadiszálláson felvonják a svéd lobogót – írja a Washington Post, amely felidézi, hogy Donald Trump republikánus elnökjelölt a közelmúltban arról beszélt, hogy

az Egyesült Államok nem fogja megvédeni azon európai szövetségeseit egy esetleges orosz támadás ellen, akik nem költenek eleget fegyverkezésre.

Fotó: AFP

A lap arra is emlékeztet, hogy a svéd és a nem sokkal korábbi finn NATO-csatlakozás az Ukrajna elleni orosz invázió legfontosabb geopolitikai következménye.

A történteket a Financial Times is értékelte, felhívva a figyelmet a finn és svéd csatlakozás stratégiai előnyeire, különösen a balti országok védelme terén. Mint írják, Götland szigete kulcsszerepet játszik a térség védelmében.

Ugyanakkor a legtöbb nemzetközi kommentár – köztük például a Reutersé – értetlenségét fejezte ki a magyar ellenkezéssel szemben, a legtöbb kiadvány pedig Orbán Viktor oroszbarát politikáját is előszeretettel emlegeti. A The New York Times egyenesen odáig ment, hogy azt írta,

Magyarország megbízhatóságát is egyre inkább megkérdőjelezik a szövetségen belül.

A német Handelsblatt objektívebben számolt be a történtekről, ám a német lap is úgy tálalta a folyamatot, mint Orbán Viktor blokádját a szövetség bővítése ellen. A Der Spiegel megjegyezte azt is, hogy a svéd csatlakozásról szóló szavazás előtt a magyar miniszterelnök is elismerte, hogy Oroszország indított támadást Ukrajna ellen.