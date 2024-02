Az Eagles együttes kéziratainak illetéktelen birtoklása és kereskedelme miatt indult kedden bírósági tárgyalás New Yorkban. A per vádlottja Glenn Horowitz, egy ritka könyvekkel foglalkozó kereskedő, Craig Inciardi, a Rock and Roll Hall of Fame, azaz a Rock and Roll Híresség Csarnoka korábbi kurátora és Edward Kosinski, egy emléktárgy-kereskedő.

Az Eagles a rocktörténelem egyik legendás zenekara

Fotó: GettyImages

A vád szerint a három férfi bűnszervezetben megszerezte, majd megpróbálta értékesíteni az Eagles több híres dalának eredeti kéziratát, így a Hotel California kézzel írt szövegét, illetve az ahhoz készített jegyzeteket. A vádpontok között szerepel lopott tárgyak birtoklása is. A per során a vád tanúi között lesz Don Henley, az Eagles egyik alapítója, a Hotel California társ-szövegírója. A zenész az együttes turnéja közben utazik majd New Yorkba.

Az ügy tárgya mintegy 80 oldalnyi, az együttes tagjaitól származó ritka kézirat a Hotel California című lemez anyagáról. A címadó dal, a Hotel California a zenekar legismertebb száma és a rocktörténelem egyik leggyakrabban játszott dala, aminek a szövegéről is több feljegyzés szerepel a per tárgyát képező iratok között. Az iratokból nyomon követhető, hogy milyen szövegváltozatok keletkeztek, miközben az 1970-es években a dal megszületett, jegyzetekkel és több gondolattal kiegészítve az együttes két tagjától, a szövegíróktól Don Henley-től és Glenn Frey-től.

A vádlottak az eljárás során ártatlannak vallották magukat, ügyvédeik érvelése szerint nem követtek el bűncselekményt, az iratokhoz egy olyan személy révén jutottak, aki az Eagles-szel kapcsolatban állt. Az ügyészség szerint ugyanakkor tudomással kellett volna lenniük arról, hogy Don Henley korábban azt nyilatkozta, a kéziratokat ellopták.

Az amerikai rádiók a Hotel California dalt 2023-ban is mintegy 22 millió alkalommal játszották,

az 1976-ban kiadott azonos című lemezt csak az Egyesült Államokban 26 millió példányban kelt el, aminél többet csak az együttes egy válogatás albumából és Michael Jackson Thriller című lemezéből vásároltak az amerikaiak.

Az Eagles alapító tagja, Randy Meisner 2023 nyarán hunyt el.