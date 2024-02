Február 18-án, vasárnap az Amerikai Egyesült Államok szenátorainak kétpárti küldöttsége érkezett Magyzarországra, hogy megvitassák a NATO-t és Magyarországot érintő stratégiai kérdéseket. A küldöttségben részt vesz többek között, Jeanne Shaheen szenátor, a Szenátus NATO-megfigyelő csoportjának társelnöke, a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság tagja; Thom Tillis szenátor, a Szenátus NATO-megfigyelő csoportjának társelnöke; Chris Murphy szenátor, a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság tagja; valamint Chris Van Hollen szenátor, a Külügyi Bizottság és a Költségvetési Bizottság tagja.

Fotó: AFP

A delegáció február 18-án, vasárnap nyilatkozott sajtónak, A 444.hu beszámolója szerint, Shaheen szenátor először is megköszönte a jelenlevő David Pressman budapesti nagykövet munkáját, noha az egy árva megbeszélést sem tudott tető alá hozni. A szenátor felidézte, hogy nem először jár Magyarországon. 2017-ben már volt itt egy hasonló delegáció tagjaként, illetve félig-meddig turistaként is. Azt mondta: örül, hogy újra itt lehet ebben a NATO-ra és az amerikai-magyar kapcsolatokra nézve is fontos időszakban.

A bizottság tagjai hangsúlyozták: barátsággal jöttek, a partnerség erősítését tűzték ki célul. Ezért is esett nekik rosszul, hogy a magyar kormány és a Fidesz egyáltalán nem fogadta őket, hiába kértek találkozót.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már pénteken egyértelműsítette: nem érdemes nyomásgyakorlással próbálkozniuk a hazánkba látogató amerikai szenátoroknak, hiszen Magyarország szuverén ország, az Országgyűlés így nem különböző kongresszusi delegációk látogatása alapján hoz döntéseket.

Szombati évértékelő beszédében pedig Orbán Viktor miniszterelnök elég határozottan valószínűsítette az, hogy a parlament ratifikálni fogja a tavaszi ülésen Svédország csatlakozását, ezért még az is feltételezhető, hogy Ulf Kristersson rövidesen Magyarországra látogathat.