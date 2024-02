Sikeresen elérte a Holdat a texasi Intuitive Machines eszköze csütörtökön, ami 50 éve az első amerikai Holdra szállás, és az első, amelyet a magánszektor ért el. A holdjáró az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA több kutatási eszközét is magával vitte, így nem meglepő módon a szervezet méltatta is a történteket. A NASA szerint a mostani landolás fontos lépcsőfoka annak a tervnek, mely még ebben az évtizedben embert is küldene az égitestre.

Az Intuitive Machines központjában a siker idején. Fotó: Getty Images

A magyar idő szerint már pénteken történt landolás után kommunikációs problémák léptek fel, ami a jármű sérülésével kapcsolatos félelmeket vetett fel – írja a Reuters.

Később azonban az Intuitive Machines közölte, hogy a hatlábú, Odysseus nevű robot épségben földet ért, és már sugározza az adatokat. A robot jele gyenge, ami arra utalhat, hogy egy kráter széle vagy más akadály közelében landolt. Ez az Odysseus eredeti küldetését is veszélyeztetheti.

Az Intuitive Machines robotja a SpaceX Falcon 9 típusú rakétájával indult neki az űrutazásnak.

Mindeddig a Holdat csak öt ország érte el, az Egyesült Államokon kívül az egykori Szovjetunió, Kína, India és legutóbb, a múlt hónapban Japán járt a Föld kísérőjén. Embert azonban eddig csak Amerika tudott a Holdra küldeni. A NASA 2026-ban küldene ismét embert az égitestre, ahová Kína is szeretne mielőbb űrhajósokat küldeni.