Miután hamarosan megüresedik a NATO főtitkár pozíciója, Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnök lehet a szövetség első embere – közölte Julianne Smith, az Egyesült Államok NATO-nagykövete egy online sajtótájékoztatón a Dutch News című angol nyelvű hírportál szerdai jelentése szerint.

Az amerikai nagykövet szerint a a szövetség tagállamai arra törekszenek, hogy lehetőség szerint már ez év első negyedévében jelöltet válasszanak a ősszel megüresedő vezetői posztjára.

Nem hiszem, hogy titok lenne, hogy Rutte miniszterelnök érdeklődését fejezte ki a feladat iránt

– mondta a diplomata, hozzátéve, hogy jelenleg Rutte az egyetlen, akinek jelölése lehetőségét a szövetség vizsgálja.

Mark Rutte

Fotó: JONAS ROOSENS/AFP

Julianne Smith elmondta azt is, hogy a jelölt kiválasztási folyamata világos, ezért számítani lehet arra, hogy a következő néhány hónapban a tagországok megoldásra jutnak az új főtitkár személyéről.

Hollandiában jelenleg is kormányalakítási tárgyalások zajlanak a tavaly novemberi előrehozott választások után, így ha a katonai szövetség már az új holland kormány megalakulása előtt Rutte mellett dönt, Ruttének el kell döntenie, hogy ügyvivőként folytatja-e munkáját, vagy leköszön, hogy felkészüljön a következő megbízatására.

Ebben az esetben pártjának, a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) pártnak találnia kell valakit, aki átveszi a négypárti ügyvivő kabinet átmeneti vezetését.

A norvég Jens Stoltenberg, a NATO jelenlegi főtitkára 2024 októberéig tölti be tisztségét, miután tavaly nyáron újabb egy évvel meghosszabbították megbízatását. A most 65 éves volt norvég miniszterelnök 2014 október elsején lett a NATO főtitkára, mely pozíciót eredetileg négy évig töltött volna be. Megbízását azonban 2017-ben és 2019-ben két-két évvel, tavaly és tavalyelőtt pedig egy évvel meghosszabbították.

Stoltenberg 2000 és 2001 között, majd 2005 és 2013 között volt Norvégia miniszterelnöke, de pénzügyminisztereként, korábban pedig ipari és energiaügyi miniszterként is szolgált.

A távozó NATO-főtitkár 2021. december közepén megpályázta a norvég jegybank (Norges Bank) elnöki posztját, amelyet az oslói intézmény bejelentése szerint el is nyert. Megbízatását azonban nem kezdhette el, mivel NATO-főtitkári munkáját kellett folytatnia.