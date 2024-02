Kína két óriáspandát küld a San Diegó-i állatkertbe, két évtized óta ez az első alkalom, hogy Peking új pandák kölcsönzését teszi lehetővé az Egyesült Államok számára – erősítette meg szerdán az állatkert, menetrendet azonban nem határozott meg a állatok érkezésére.

A hírek alig pár hónappal követik Hszi Csin-ping kínai elnök novemberi szavait, melyek szerint Kína hamarosan pandákat küldhet Amerikába, a kínai és amerikai nép közötti barátság követeiként.

Fotó: AFP

A kínai államfő azután beszélt erről, hogy a washingtoni Smithsonian National Zoo hazaküldte utolsó három pandáját Kínába, s azóta csak az atlantai állatkertben vannak pandák az Egyesült Államokban – idézi fel a CNN.

A San Diegó-i állatkert 2019-ben adta vissza utolsó két pandáját, amikor a kölcsönprogram lejárt. Az elmúlt évtizedeben Hszi több új panda kölcsönadását is engedélyezte,

többek között Németország, Hollandia, Dánia és Finnország is kapott pandát, ahogy első közel-keleti államként 2022-ben Katar is.

Pandákat Kína csak kölcsönözni hajlandó, így az állatok fontos szerepet töltenek be a kínai diplomáciában is. Jelenleg is folynak tárgyalások arról, hogy ismét pandákhoz jusson a washingtoni állatkert, és állítólag hamarosan Ausztriába is érkezhetnek pandák.