A Magyar Honvédség kiemelt ajánlattal és rendkívüli nyitvatartással várja a jelentkezőket a PzH2000-re – tájékoztatott a honvédelmi miniszter a tárca közleményében, amit az MTI idézett.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: a világ egyik legmodernebb önjáró lövegének leendő kezelőszemélyzete bruttó 737 ezer forintos illetménnyel kezdheti meg katonai pályáját Tatán.

A közlemény szerint folytatódik az országjárás, a PzH2000 önjáró löveggel és a Magyar Honvédség legmodernebb eszközeivel hétvégén Mohácson, Nemesvámoson, Dabason, valamint Budapesten a FeHoVa kiállításon is találkozhatnak az érdeklődők.

A honvédelmi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a Magyar Honvédség toborzóirodái a bevonulás előtti hétvégén, azaz február 10-én szombaton és 11-én vasárnap is országszerte meghosszabbított nyitva tartással várják az érdeklődőket, akik az erre kijelölt online toborzási felületen is minden információt és lehetőséget megkapnak csatlakozási szándékuk esetén.

A tárcavezető hozzátette: a program nagyon népszerű lett a fiatalok körében, a jelentkezők száma már most jelentősen meghaladta a várakozásokat, és várhatóan a következő napokban is tovább emelkedik majd. A nagy érdeklődésre való tekintettel a bevonulás is kibővült, így az egynapos esemény helyett két napon, február 12-én hétfőn és 13-án kedden várják a jelentkezőket a tatai dandárnál – írta a HM.