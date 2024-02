Izrael köti az ebet a karóhoz: a kétállami megoldás nem opció

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtök este a Gázai övezet háború utáni kezelésével kapcsolatos dokumentumot nyújtott be a biztonsági kabinetnek, amelynek célja, hogy a Hamász helyett a terrorizmushoz nem köthető „helyi tisztviselőket” nevezzenek ki a terület irányítására. A később nyilvánosságra hozott dokumentum nagyrészt azon elvek gyűjteménye, amelyeket a miniszterelnök a háború kezdete óta hangoztat, de ez az első alkalom, hogy hivatalosan a kabinet elé terjesztik jóváhagyásra.

Netanjahu szerint a kétállami megoldás nem opció.

Fotó: AFP

Netanjahu a konfliktus kezdete óta elzárkózott a háború utáni helyzet megtervezésétől és magától a biztonsági kabinettől is, mivel attól tart, hogy ez megrendítheti a főként jobboldali koalícióját. Egyes szélsőjobboldali miniszterei arra törekszenek, hogy az ilyen találkozókat arra használják fel, hogy a gázai izraeli telepek helyreállítását és az övezet állandó izraeli ellenőrzését szorgalmazzák. Netanjahu korábban már hangot adott véleményének, miszerint nem fogja engedni, hogy a Palesztin Állam átvegye a vezetést a Gázai övezet felett.

A most benyújtott dokumentumban viszont nem nevezi meg a Palesztin Államot, csak arra hivatkozik, hogy terrorizmushoz nem köthető helyi tisztviselőket bízna meg az irányítással.

A miniszterelnök fogalmazása homályos, viszont kizárhatja azokat a csoportokat, amelyek Katartól és Irántól kapnak finanszírozást, ahogyan a Hamász és a Palesztin Állam is teszi. A tervezet továbbá azzal a kijelentéssel indít, hogy az izraeli hadsereg (IDF) addig folytatja a háborút, ameddig el nem éri céljait, amelyek a Hamász és az Iszlám Dzsihád katonai erejének és kormányzati infrastruktúrájának megsemmisítése – számol be róla a The Times of Israel.

Az IDF határozatlan ideig fenntartja a működési szabadságot az egész övezetben, hogy megakadályozza a terrortevékenység újjáéledését

– áll a dokumentumban. A Netanjahu által bemutatott javaslat az eddigi legkonkrétabb részleteket is közli Izrael az egyiptomi-gázai határra vonatkozó terveivel kapcsolatban: leszögezi, hogy Izrael déli lezárást hajt végre a határon, hogy megakadályozza a terrortevékenység újjáéledését.

A Biden-adminisztráció és közel-keleti partnereinek egy csoportja egy hosszú távú izraeli–palesztin béketerven dolgozik, amely egy palesztin állam létrehozásának ütemtervét is tartalmazza. Netanjahu hozzátette, Izrael továbbra is ellenzi a palesztin állam egyoldalú elismerését, mert az megakadályozná a jövőbeni békerendezést.