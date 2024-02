Izraeli telepeseket szankcionált Biden

Négy izraeli férfi ellen jelentett be szankciókat a Biden-adminisztráció csütörökön, akik Ciszjordániában követtek el erőszakos cselekedeteket.

A lépés jelzi Washington növekvő elégedetlenségét Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök politikájával szemben.

Joe Biden amerikai elnök pedig rendeletben teremtette meg a ciszjordániai telepesek szankcionálásának lehetőségét. Ciszjordánia jelenthetné egy esetleges palesztin állam alapját, ám a területet Izrael 1967 óta megszállás alatt tartja és sok zsidó telepes költözik oda, annak ellenére, hogy az általuk létrehozott településeket a legtöbb állam illegálisnak tartja, amit azonban Izrael vitat.

Fotó: AFP

A szankciók értelmében a négy férfi nem kaphat amerikai vízumot és befagyasztás alá kerül amerikai vagyonuk is. Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó szerint az elnöki rendelet azok szankcionálást teszi lehetővé, akik palesztinokra támadnak, vagy elkobozzák azok tulajdonát.

A Hamász október 7-i támadása és a gázai harcok óta a telepesek támadásai több mint duplájára nőttek Ciszjordániában – írja a Reuters. Egy különálló közleményben

Antony Blinken amerikai külügyminiszter sürgette Izraelt, hogy vessen véget a telepesek által a civilek ellen elkövetett erőszaknak és vonja felelősségre annak elkövetőit.

Biden a kérdést személyesen is felvetette Netanjahunak, miután az amerikai elnök szeretné látni a kétállami megoldáshoz vezető utat a háború után. Netanjahum akinek kormányában szélsőségesen vallásos és jobboldali elemek is helyet kaptak, ugyanakkor nem igazán gondolkozik egy palesztin államot is magában foglaló megoldásban.

Az izraeli miniszterelnök hivatala szerint az amerikai lépés szükségtelen volt, hiszen az ország minden törvényszegőt megbüntet. A telepes mozgalomhoz kötődő Vallásos Cionizmus párt elnöke, Bezalel Smotrich pedig a telepesek által elkövetett erőszakról szóló híreszteléseket antiszemita propagandának nevezte, melynek célja az izraeli államiság bemocskolása.