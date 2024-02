Izraeli védelmi miniszter: Jahja Szinvar Hamász vezetőből menekülő terroristává alacsonyodott

Yoav Gallant izraeli védelmi miniszter nyilatkozatában kijelentette, hogy a Hamász vezetői „szökésben vannak”, beleértve a gázai főparancsnokot, Jahja Szinvart. Gallant szerint nézeteltérések vannak a Hamász helyi és külföldi vezetői között és , ami „pánikra és szorongásra utal” a terrorcsoporton belül.

Fotó: ALI JADALLAH / AFP

A védelmi miniszter állítása szerint

Szinvar búvóhelyről búvóhelyre jár, nem tud kommunikálni a környezetével, és az elmúlt napokban a hadsereg csapatai jelentős információkra bukkantak azokon a helyeken, ahol nemrégiben megfordult.

A The Times of Israel beszámolója szerint Gallant kijelentette, hogy Szinvar jelenleg nem vezet semmilyen hadjáratot és nem parancsol Hamász erőknek. „A saját túlélésével van elfoglalva. A Hamász egyik magasrangú vezetőjéből menekülő terroristává alacsonyodott, akit a hadsereg (IDF) erői továbbra is üldöznek” – mondta a védelmi miniszter. Jahja Szinvar 2017 óta volt a Gázai övezet irányítója. Parancsnoksága alá tartoztak az Izz ad-Din al-Qassam Brigádok, a Hamász katonai szárnyául szolgáló fegyveres erők. Szinvárt, a Hamászt és a brigádok tagjait 2015-ben hivatalosan is terroristákká nyilvánította az Amerikai Egyesült Államok kormánya.

Gallant szerint a Hamász legyőzéséhez „politikai cselekedetre” is szükség van, utalva az arra vonatkozó kérdésre, hogy a háború lezárása után ki fogja irányítani a Gázai övezetet.

Csak egy politikai alternatíva van, ami előre biztosítja a Hamász uralmának végét. Nem lesz izraeli polgári ellenőrzés az övezetben. Itt az ideje, hogy helyes döntéseket hozzunk, hogy teljesíthessük a kitűzött politikai célokat

– tette hozzá Gallant.

Az IDF bejelentette, hogy támadást intézett a Gázai övezetet ellenőrző Hamász terrorszervezet fegyveres szárnyát, az Izzedín al-Kasszám Brigádokat vezető Mohammed Szinvár – Jahja Szinvár öccsének – irodája ellen, ahol feltehetően az Izrael elleni október 7-i támadást megtervezték.