Hosszú nyilatkozatot adott Kocsis Máté pénteken a Kossuth rádiónak. A Fidesz frakcióvezetője a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban Novák Katalin kegyelmi döntését értékelte, illetve a következményeiről beszélt.

Kocsis Máté a kegyelmi ügyről: muszáj megérteni, hogy mi volt ennek a morális alapja. Fotó: Kocsis Máté / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy alkotmánymódosítást kezdeményezett azért, hogy a jövőben azok, akik kiskorú gyermekek sérelmére követnek el bűncselekményt, semmilyen módon ne részesülhessenek köztársasági elnöki kegyelemben, rájuk a kegyelmi jog ne vonatkozzon.

A kormányfő lépését az váltotta ki, hogy Novák Katalin még tavaly tavasszal adott kegyelmet egy férfinek, akit kényszerítés miatt ítéltek el jogerősen, mert rá akarta bírni egy pedofileset áldozatát, hogy vonja vissza terhelő vallomását. A pedofíliát nem ő, hanem a főnöke, a bicskei gyermekotthon vezetője követte el. A férfi igazgatóhelyettesként dolgozott az intézményben. A kegyelmi kérvény elfogadásakor a férfi büntetését már házi őrizetre enyhítette az igazságszolgáltatás. Ebből még kilenc hónap volt hátra. Kegyelme mégis hangos felháborodást váltott ki, és az elmúlt héten felkavarta a közéletet.

Mit mondott Kocsis Máté a kegyelmi ügyről?

Kocsis Máté a közszolgálati rádióban először is azt hangsúlyozta, hogy a Fidesz-frakció támogatja Orbán Viktor alaptörvény-módosító javaslatát, mert a gyermekekkel szembeni bűnelkövetőknek nincs kegyelem. Az alaptörvény-módosítási javaslatot március második felére fogadhatják el, ugyanakkor ez visszamenőleg nem tud majd segíteni a helyzeten, de a még folyamatban lévő ügyekre, illetve a jövőben benyújtandó kérvényekre már vonatkozik.

Az előzményekre utalva jelezte, hogy kialakult egy vita, amely világossá tette, hogy ezen túl nem azt kell mérlegelni, hogy kaphat-e vagy sem egy ilyen bűnelkövető kegyelmet, hanem eleve ki kell zárni, jogellenessé kell tenni egy ilyen ember számára a kegyelem megadását. Úgy folytatta, hogy az államfő kegyelmi döntésének jogszerűségét senki nem vitatja,

azt viszont muszáj megérteni, hogy mi volt ennek a morális alapja, ugyanis ez okozza ezt a rengeteg bírálatot, amelyeknek van alapja.

Azt is mondta, hogy jó lenne tudni, hogy mi állt az államfő kegyelmi döntése mögött, és érdemes is lenne erről egyszer beszélni, de az országgyűlési képviselőknek nem azzal kell foglalkozniuk, hogy mi volt a döntés alapja, hanem azzal, hogy ez többé ne forduljon elő. Szerinte ennek a helyzetnek nem szabadott volna előállnia, függetlenül attól, hogy mi volt a megfontolás.

Az embereknél ugyanis van egy vörös vonal, amelyet nem lehet átlépni. Ezt a szülők a maguk eszközeivel igyekeznek is érvényesíteni, és ezt kell tennie az államnak is. „Tehát muszáj nekünk kemény jogszabályokat alkotnunk” – jegyezte meg. Mivel a kegyelmi döntés alappal vitatott, ezért az államfői kegyelmi jogból is akként kell ezt kiemelni, hogy soha többé ne forduljon elő ilyen vita.

Miért álságos a baloldal viselkedése a kegyelmi ügyben?

Emlékeztetett rá, hogy 2022-ben a gyermekvédelem kérdésében tartott népszavazás 3,6 millió embert állított egy irányba. Az emberek világossá tették, hogy a gyermekek védelme érdekében mindent meg kell tenni a jogalkotónak. Szerinte a miniszterelnök által csütörtökön beterjesztett alaptörvény-módosítást muszáj elfogadni, mert kiegészíti a gyermekvédelmi rendszert: ezentúl minden bűnelkövetőnek tudnia kell, hogy ha gyermekek rovására teszi, amit tesz, akkor az elnöki kegyelem intézménye sem áll rendelkezésére.

Tehát nincs menekvés, nincs kegyelem és nincs semmi mentség arra, amit tett. Nem fogja tudni megúszni a büntetést, még akkor sem, hogyha az elnök esetleg adna egy ugyan vitatott, de mégiscsak jogszerű kegyelmet a számára – szögezte le a politikus.

Kocsis Máté ugyanakkor komoly kritikát is megfogalmazott az ellenzéki pártok irányában, amelyek hangosak a kegyelmi ügy kapcsán. Felidézte, hogy a kormánypártok fogadták el 2021-ben Európa legszigorúbb gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényét, amelyet a baloldali pártok nem támogattak. Sőt, a baloldal rendszeresen támadja külföldön is Magyarországot emiatt, az Európai Bizottság elnöke szerint pedig jelentős részben a magyar gyermekvédelmi törvény miatt tartja vissza Brüsszel a Magyarországnak járó uniós forrásokat.

Éppen ezért képmutatónak gondolom azt, amit a politikai baloldal csinált az elmúlt napokban, hiszen ők mindig mindent elleneztek, ami a gyermekvédelmi szabályokról szól és ami a pedofilellenes törvényt illeti

– fogalmazott. A Fidesz frakcióvezetője szerint álságos, amit tesznek, mert a baloldal nemcsak hogy nem szavazta meg a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényt, de számos ilyen ügy van a holdudvarukban, most pedig úgy tesznek, mintha mindig is a pedofilok ellen lettek volna.

Elképzelhetőnek tartotta, hogy baloldali pártok a miniszterelnök által benyújtott alaptörvény-módosítást megszavazzák, de nem azért, mert a szívük mélyén egyetértenek azzal, hogy ne kaphassanak kegyelmet a pedofil bűnelkövetők, hanem azért, mert úgy érzik, hogy ez is egy fogás az államfőn.