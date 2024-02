Kuvait tankokat küld Ukrajnának, ezzel pedig a horvátok is jól járnak

Kuvait kormánya Ukrajnának ajándékozza leselejtezett M84-es tankjait. A jugoszláv gyártmányú harckocsikat előtte felújításra küldik Horvátországba. Az első páncélosok már meg is érkeztek az adriai országba.

M84-es harckocsi egy zágrábi kiállításon – jugoszláv örökség.

Fotó: AFP

Kuvait az 1980-es évek második felében döntött úgy, hogy M84-es tankokat vásárol Jugoszláviától. A szovjet T–72-es harckocsik technológiájára épülő, de jelentősen modernizált fegyverből a sivatagi ország több mint 200 darabot rendelt. Az öbölháború és a délszláv válságok kirobbanása miatt azonban csak 149 példányt szállítottak le.

A jugoszláv ipar remekének számító páncélosok harminc évig szolgáltak a kuvaiti katonaságnál, néhány évvel ezelőtt viszont amerikai Abrams tankokra cserélték őket. A kormány most úgy döntött, hogy a sivatagban porosodó harckocsikat a háborúban álló Ukrajnának adományozza, előtte viszont felújításra küldi őket.

A tankokat a horvátországi Duro Daković üzemben építették, ezért a felújításukat is ott végzik majd. Az átépítés részletei titkosak, de horvát katonai szakértők szerint

a sivatagi viszonyokhoz igazított tankot fel kell készíteni az európai harcterekre.

Az átalakítás elsősorban a motort érintheti, de minden bizonnyal a homoksárga festés is lekerül róluk. Az első példányok már megérkeztek a bródi (Slavonski Brod) üzembe, ahol egy másik nagy modernizációs munka is folyik. Itt újítják ugyanis fel a horvát hadsereg Bradley tankjait. A kuvaiti tankok átépítése vélhetően nem tart sokáig, a cél ugyanis az, hogy minél előbb Ukrajnába kerüljenek. Az M84-esek azért is nagy segítséget jelentenek a háborúban álló országnak, mert a tankok szovjet technológiára alapulnak, ezért könnyen integrálhatók az ukrán hadseregbe. A jugoszláv gyártmányú tank azonban erősebb motort kapott, mint a szovjet T–72-es, és a tűzrendszere is fejlettebb, ez pedig feltehetően nagy segítség lesz az ukránoknak.