„Köszönöm, hogy átéltem és átélhetem a megbocsátás kegyelmét. Add ezt azoknak is, akik most kegyetlenkednek! Bocsáss meg, hogy nem voltam elég éber és körültekintő, s nem láttam, milyen veszélyek leselkednek ebben a kegyelmi ügyben országunkra, nemzetünkre, egyházunkra, köztársasági elnökünkre. Bocsáss meg, ha a gyermekbántalmazás áldozatai azt érezhették, hogy magukra maradnak, nemcsak most, hanem annyiszor az életben. Védd őket akkor is, amikor mi ezt elmulasztjuk! Leteszem kezedbe egyházunk életét. Mindig is ott volt, most ott van, hiszen itt van a legjobb helyen. Leteszem a zsinatunktól kapott tisztségemet. Egyházunkért teszem” – mondta Balog Zoltán református püspök 2024. február 16-án a zsinat értekezletén elhangzott imádságában.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Hozzátette: „Hadd mondjam most világi nyelven egyértelműen: lemondtam a zsinat lelkészi elnökségéről. Törvényeink értelmében lemondásom a következő zsinat döntésével válik hatályossá. Addig, mostantól az elnöki teendőket a következő zsinatig Pásztor Dániel, a tiszán inneni egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi alelnöke ügyvezetőként látja el.”

A Magyar Református Egyház tájékoztatása szerint Balog Zoltán református püspök a február 16-i zsinat értekezletén lemondott lelkészi elnöki tisztségéről. A Magyarországi Református Egyház törvényei szerint a lemondás a következő zsinat döntésével válik hatályossá. Ezen az értekezleten nem került sor szavazásra. A soron következő zsinati ülésig Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi alelnöke ügyvezetőként látja el az elnöki teendőket.

Mint ismert, a köztársasági elnök február tizedikén bejelentette a lemondását, miután a kegyelmi ügye botrányt okozott. Novák Katalin szűk két év, illetve egy rendkívüli hét után távozik a Sándor-palotából. A rendkívüli bejelentés után a kegyelmi döntést ellenjegyző egykori igazságügyminiszter, jelenlegi EP-képviselő, Varga Judit is közölte, hogy visszavonul a közélettől. Az ügyben felmerült Balog Zoltán neve is, miután kiderült, támogatta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, de azt mondta, hibázott és ezért bocsánatot kér. Február 13-án még szimpátiaszavazást tartottak Balog Zoltánról a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalában.