Már Amerika is elismeri, hogy Kijev lőtte le az ukrán foglyokat szállító gépet

A múlt héten egy orosz vizsgálat megállapította, hogy egy Patriot-rakéta lőhette le az Oroszországban január végén lezuhant Il-76-os katonai szállítógépet, melyen az oroszok szerint ukrán hadifoglyok is utaztak, a két ország közötti fogolycserére tartva. Ezt nyilvánosan ugyan nem teszik meg, de színfalak mögött már az amerikai tisztviselők is elismerik, igaz, szerintük az oroszok eltúlozzák, hogy mennyi ukrán hadifogoly utazott a gépen.

A lelőtt Il-76-os roncsai

Fotó: AFP

A területvédelemre kialakított Patriot-rendszerek egyébként főként ballisztikus rakéták ellen hivatottak védelmet nyújtani, ám az ukránok előszeretettel használjak azokat repülők ellen is. Ez egyébként a Patriotok eredeti rendeltetése volt, ám az Öböl-háború után újragondolták ezeket a rendszereket.

A The New York Timesnak nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint Ukrajnának továbbra is érdemes kreatívan használnia a fegyvereket, míg az Il-76-os lelövéséről azt gondolják, hogy Ukrajna legitim, ám hibáshírszerzési információk alapján lőhette le a gépet.

Az Il-76-osokn ugyanis gyakran szállítottak rakétákat is az oroszok, ami értékes célponttá tette a gépet.

Ugyanakkor az amerikai hadisegély elapadásával a Patriot-rendszerekkel kapcsolatban más kérdések is felmerülnek, ugyanis egyetlen rakéta is 4 millió dollárba kerül. Pedig a légvédelmi rendszerek segítségével Ukrajna számos orosz vadászgépet képes volt lelőni, és azok elrettentő ereje is sokat segített.