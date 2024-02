Megemeli a tartalékos katonák korhatárát Izrael

Ideiglenesen, június végéig tartó hatállyal, egy évvel megemelte a tartalékos katonai szolgálatra kötelezettek korhatárát a palesztin gázai övezeti hadműveletekben részt vevő csapatok egyben tartásának érdekében szerda este az izraeli parlament.

A kneszet helyi sajtójelentések szerint második és harmadik olvasatban is elfogadta a tartalékos katonai szolgálatban kötelezően érintettek életkorának ideiglenes, június 30-ig szóló, egyéves megemelését.

Fotó: AFP

A férfiak időszakos és háborús behívásának lehetőségét az eddigi negyvenről negyvenegy évre, a tiszteknél negyvenötről negyvenhatra módosították, míg a különleges tudást és tapasztalatot igénylő erőknél ötven évre emelték a korhatárt. A Hamász palesztin szélsőséges szervezet elleni hadműveletek idejére meghozott változtatás célja, hogy együtt tarthassák a harcokban szolgáló tartalékos erőket.

Folytatódnak a harcok Gázában

A Gázai övezet közepén fekvő menekülttáborok elleni friss légicsapásokban legkevesebb huszonöt ember vesztette életét, többségükben gyerekek és nők, és többtucatnyian eltűntek palesztin jelentések szerint.

Az övezet északi részén, Zejtun negyedben harcokat folytattak az izraeli katonákra lövő két, iszlamista osztaggal, és a légierő segítségével felszámolták azokat az izraeli hadsereg (IDF) szóvivőjének bejelentése szerint. A katonák alagutak lejáratait kutatták fel és semmisítették meg.

Az IDF palesztin közigazgatásért felelős koordinátora bejelentette, hogy szerdán 221 segélyszállító kamion lépett be Gázába, és az övezetbe bejutó humanitárius segély mennyiségét nem korlátozták. Ugyanakkor a segélyszervezetek dolgozói szerint a háború október 7-i kezdete előtt naponta mintegy ötszáz teherautónyi áru jutott be az övezetbe.

Terrortámadás készült Ciszjordániában, de lecsaptak a hatóságok

Az izraeli rendőrség és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat meghiúsított Ciszjordániában egy terrormerényletet, amelyet egy 17 éves, izraeli tartózkodási engedéllyel rendelkező palesztin tervezett 29 éves unokatestvérével a hatóságok szerint. A tájékoztatás alapján a ciszjordániai menekülttáborokban élő két fiatal a háború kezdete előtt kapcsolatba lépett a Gázai övezetet kormányzó Hamásszal, hogy segítséget kapjanak pokolgépek előállításához izraeliek elleni támadásokhoz.

Elárulták azt is, hogy a gyanúsítottak gázai tisztviselőkkel is tárgyaltak a merényletekhez szükséges fegyverek és pénzügyi segítség érdekében. A jeruzsálemi körzeti ügyészség a vádemelés előkészítéseként ügyészségi nyilatkozatot nyújtott be ellenük.

A csütörtök reggel Izrael északi határvidéke elleni, tíz lövedékkel végrehajtott támadást a Hezbollah vállalta magára. Az IDF szóvivője bejelentette, hogy az izraeli légierő vadászgépei a Hezbollah katonai létesítményeit támadták Dél-Libanonban, és tüzérségi tűzzel is lőttek célpontokat.

Diplomáciai nagyüzem

Joáv Galant izraeli hadügyminiszter szerda éjjel telefonon tárgyalt amerikai kollégájával, Lloyd Austinnal, elsősorban a Gázai övezetbe irányuló humanitárius segélyszállítmányokról, főként arról, hogy azokat esetleg légi úton juttatják el a gázaiakhoz.

A tárca közleménye szerint Galant megismételte, hogy addig folytatják a harcot, amíg megszűnik a gázai fenyegetés, megsemmisítik a Hamász erőit, vezetését, és visszatérnek az Izraelből elhurcolt túszok.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök jeruzsálemi hivatalában találkozott szerda este Sigrid Kaaggal, Hollandia volt miniszterelnök-helyettesével, a Gázai övezet humanitárius segélyeinek ENSZ-koordinátorával. A miniszterelnöki hivatal jelentése szerint találkozójuk hasznos volt, megbeszélték a régió jelentette kihívásokat és azok lehetséges megoldásait.