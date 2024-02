A kormány levonta a politikai következtetéseket a kegyelmi ügyből – hangzott el a kormányinfón pénteken.

Részleteket közöl a kormány a kegyelmi ügyről – Gulyás Gergely kiállt a nyilvánosság elé (Fotó: Hegedüs Róbert)

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy a jelenlegi kormány mindenkinél nagyobb arányban támogatja a családokat. Szerinte ezért is érhető, hogy a társadalom jelentős része meglepetten és értetlenül állt a kegyelmi döntés előtt.

Azt tudjuk mondani, hogy ebben az ügyben az történt, aminek ilyenkor elkerülhetetlenül történnie kell

– fogalmazott a tárcavezető. Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter példamutatóan vállalta a felelősséget: lemondtak és visszavonultak közéleti megbízatásaiktól. A kormánynak most már az a legfontosabb, hogy a jövőbe tekintsen. Éppen ezért nyújtottak be alaptörvénymódosítást, amely világossá teszi, hogy a kiskorúak ellen elkövetett szándékos bűncselekmény esetén nincs kegyelem.

Bejelentette, hogy a gyermekvédelmi intézmények élére történő kinevezéseknél a kritériumok sokkal szigorúbbak lesznek. Ezt követően

pszichológiai alkalmassági vizsgálat,

megbízhatósági vizsgálat

és kiterjesztett környezettanulmány is

rendelkezésre fog állni. Csak ezt követően lehet mód bárkit kinevezni. De áttekintik a gyermekvédelmi szabályozást is és az ésszerű szigorítást támogatni fogják. "Hogyha azok, akik eddig támadták a gyermekvédelmi intézkedéseket, most a gyermekvédelem apostolaiként tüntetik fel magukat, az talán lehetőséget ad arra, hogy ezekben a kérdésekben, amelyek eddig megosztók voltak bal- és jobboldal között, most konszenzust teremtsünk" – fogalmazott.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elmondta, hogy a parlament tavaszi ülésszakjában fogják elfogadni a miniszterelnök által benyújtott alaptörvénymódosítást.

Reményét fejezte ki, hogy két héten belül megnevezhetik a köztársasági elnöki jelöltjüket.

Szóba került Fekete-Győr András ügye is, aki még 2018-ban füstgránátot dobott rendőrök egy tüntetésen. A Momentum egykori elnökét a napokban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, de szerinte koncepciós per zajlott ellene. Gulyás Gergely mindezt úgy kommentálta, hogy a jobboldalon a hibáknak is van következménye, a baloldalon viszont a bűnöknek sincs. "Amit tett, az összeegyeztethetetlen azzal, hogy valaki közbizalmat igénylő tisztséget lásson el a közéletben" – húzta alá.

Arról, hogy Gyurcsány Ferenc szerint ő vállalt a 2006-os események következményeit, a kancellárminiszter azt mondta, hogy ez a komédia kategóriájába tartozna, ha nem lenne tragikus is egyben. A Klubrádió Novák Katalint és Varga Juditot női mivoltában gyalázó cikkéről azt mondta, hogy az bolsevik időket idéz és méltatlan a magyar sajtóhoz. "A rádió vezetőjének, Arató Andrásnak le kell mondania, addig tisztességes ember sem interjúalanyként, sem munkavállalóként oda nem teszi be a lábát" – jelentette ki.

Az uniós migrációs paktum kvóta szerinti szétosztásra vonatkozó terveit elfogadhatatlannak nevezte. Leszögezte, hogy a nem terveznek változást a jelenlegi alkotmányos renden az államfőválasztással összefüggésben, vagyis nem térnének át a közvetlen köztársasági elnöki választásra. Arra nyitottak, hogy szigorítsanak a kiskorúakkal szembeni szexuális bűncselekmények büntetési tételein, de megjegyezte, hogy ezen már eddig is szigorítottak a új Btk-ban. Balog Zoltán esetleges lemondására úgy reagált, hogy

a kormánynak nincs álláspontja a református egyház belügyeiről.

Főpolgármester-jelöltje még azért nincs a Fidesznek, mert túl sok jó jelölt közül kell választania. Az európap parlamenti listánál pedig új helyzet állt elő Varga Judit visszalépésével.

Jelezte azt is, hogy folyamatosan érkeznek összesen 12 milliárd euróról van jelenleg szó.