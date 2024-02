Moszkva: a NATO-országok katonái már régóta Ukrajnában vannak

A NATO katonái már régóta Ukrajnában vannak, és segítenek a nyugati fegyverek működtetésében – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerdai moszkvai sajtótájékoztatóján. Zaharova arra reagált, hogy a Financial Times című brit lap közölte: nyugati különleges erők tevékenykednek Ukrajnában. A publikáció azt követően jelent meg, hogy Emmanuel Macron francia elnök kijelentette: az EU-ban felmerült, hogy katonákat vezényeljenek Ukrajnába.

Fotó: AFP

„Senki előtt nem titok, hogy a NATO-országok katonái már régóta Ukrajnában vannak, és aktívan segítik az ukrán fegyveres erőket,

egyebek között a Kijevnek átadott fegyverrendszerek működtetésében. (...) Macron semmi újat nem mondott” – mondta a szóvivő. Zaharova arra figyelmeztetett, hogy

a konfliktus eszkalációjához vezet, ha az uniós országok zsoldosokat küldenek majd Ukrajnába.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy miután Emmanuel Macron francia államfő fél mondattal megemlítette, hogy akár hajlandó lenne katonákat is küldeni az Oroszországgal hadban álló Ukrajna megsegítésére, sorra kapja a kioktatásokat a NATO-szövetségeseitől. A legfrissebb a legnagyobb NATO-tagállamtól, azaz az Egyesült Államoktól érkezett. Macron gondolatát több állam, köztük Magyarország is elutasította. Korábban Ulf Kristersson svéd miniszterelnök jelentette ki, hogy nemzete semmiképpen sem küld katonákat Ukrajnába. A francia elnök pedig csináljon azt az országa hadseregével, amit akar. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hivatala, Németország és Nagy-Britannia is kijelentették, hogy nem küldenek katonákat Ukrajnába. Ezeket a nyilatkozatokat megerősítette Jens Stoltenberg, a főtitkára is, aki kijelentette, hogy nincs a szervezet asztalán olyan terv, hogy harcoló csapatot küldjön az ukránok megsegítésére. Oroszország pedig óva intett a Nyugat katonai beavatkozásától az orosz–ukrán háborúba.