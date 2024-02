A kivételez Ukrajnával: Kijevnek már nem kell teljesítenie egy csatlakozási feltételt Miközben az Európai Unió újabb milliárdokat küld Ukrajna támogatására, a NATO is igyekszik teljesen kiállni Kijev mellett. A NATO-főtitkár, Jens Stoltenberg közölte, hogy még sosem volt olyan közel Ukrajna csatlakozása, mint most. Hozzátette, hogy eltörlik Kijev számára azt a követelményt, hogy a csatlakozás előtt cselekvési tervet kell benyújtani. Emellett egy közös katonai elemző- és oktatási központot is létrehoz Ukrajna és a NATO.