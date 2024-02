Novák Katalin köztársasági elnök hivatalos látogatásra utazik Katarba. Az államfőt katonai tiszteletadás mellett fogadja majd Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír. Novák Katalin 2023. augusztus 21-én fogadta Katar emírjét a Sándor-palotában, aki akkor viszontlátogatásra hívta az Öböl menti országba – tudatta a Sándor-palota közleményében.

Fotó: Facebook / Novák Katalin Hivatalos Oldala

Friss bejegyzésében a köztársasági elnök már be is jelentkezett Doha városából: „Katari hivatalos látogatásomon ma Husain Al-Musallammal, a FINA elnökével tárgyaltam a Dohában jelenleg zajló vizes vb-n. Magyarország elkötelezett támogatója a vizes sportoknak, ezt jelzi, hogy a FINA Budapestre helyezi székhelyét, és az is, hogy Magyarország 2027-ben ismét vizes vb-t rendez”– írta pénteken a Facebookon Novák Katalin.

Hozzátette, hogy pénteken a magyar férfi vízilabda-válogatott fölényes győzelmet aratott Kazahsztán felett. A mérkőzést a helyszínen tekintette meg Husszein al-Musszalam társaságában. A meccs legjobbjának járó díjat Novák Katalin adta át Vigvári Vincének.

Miután Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videóban jelezte, törvényjavaslatot nyújt be az elnöki kegyelem jogkörének szűkítéséről, nevezetesen arról, hogy kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények esetében nem adható kegyelem, a Sándor-palota úgy fogalmazott, hogy a bejelentett alaptörvény-módosítás a gyermekek még erősebb védelmét szolgálja, ezért „Novák Katalin köztársasági elnök jó szívvel fogja aláírni az Országgyűlés által elfogadott jogszabályt”. A kormányfő már be is terjesztette az alaptörvény-módosítást.

A miniszterelnök azt követően szólalt meg, hogy az elmúlt szűk egy hétben felkavarta az állóvizet Novák Katalin egyik kegyelmi döntése. A köztársasági elnök még tavaly tavasszal adott kegyelmet egy férfinek, akit kényszerítés miatt ítéltek el jogerősen, mert rá akarta bírni egy pedofileset áldozatát, hogy vonja vissza terhelő vallomását. A pedofíliát nem ő, hanem a főnöke, a bicskei gyermekotthon vezetője követte el. A férfi igazgatóhelyettesként dolgozott az intézményben. A kegyelmet kapott igazgatóhelyettes állítólag már több napja nem tartózkodik az országban.