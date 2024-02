Napirend előtt szólalt fel Orbán Viktor az országgyűlés tavaszi ülésszakának kezdetén. Azzal kezdte, hogy sűrű nap áll előttük, hiszen elfogadják Novák Katalin lemondását, megválasztják az új államfőt és a svéd NATO-csatlakozást is ratifikálják.

Orbán Viktor a parlament előtt: Magyarországnak Sulyok Tamásra van szüksége (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

Orbán Viktor az államfő lemondásra reagálva hangsúlyozta, hogy a gyermek abszolút teljes védelmet élvez, az elkövetőt le kell ültetni, nincs kegyelem, nincs kibúvó. Emlékeztetett rá, hogy teljes átvilágítást rendelt el a gyermekvédelmi intézményekben. Aki nevelőként nem a gyermek pártját fogja, annak nincs mentsége és nem számíthat kegyelemre Magyarországon. Megköszönte a távozó elnökasszony munkáját, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy csak egyféleképpen lehetett volna dönteni az elnöki kegyelem ügyében.

Nem ez történt, ezért a lemondás helyes döntés volt

– húzta alá. A történtek arra világítottak rá, hogy az emberi ítélőképesség ilyen esetekben nem elegendő, ezért a jogszabályoknak is garantálni kell, hogy ne történjen még egyszer. „Pedofil ügyekben elítélt bűnöző ne legyen feltételes szabadlábra bocsátható” – szögezte le a kormányfő. A bíróságokat arra kérte, hogy a folyamatban lévő eljárásokat ennek fényében kell megítélni.

Magyarországnak most Sulyok Tamásra van szüksége

Azzal folytatta, hogy egy napon dönthetnek a régi köztársasági elnök lemondásáról és az új megválasztásáról. Ezt úgy kell megoldani, hogy még átmeneti zavar se keletkezzen az ország életében. Magyarország erős és stabil ország. Sulyok Tamás, a kormánypártok jelöltje vitathatatlan tekintély, az általa vezetett Alkotmánybíróság az elmúlt években irányt mutatott. Ezek a döntések a jogászok és emberek egyetértésével találkoztak.

Ilyen köztársasági elnökre van szüksége most Magyarországnak

– jegyezte meg. Arra kérte a képviselőket, hogy támogassák Sulyok Tamás megválasztását.

Ezt követően a svéd NATO-csatlakozási folyamatra tért ki. Felhívta rá a figyelmet, hogy a NATO egy védelmi szövetség, a tagállamok pedig arra szövetkeznek, hogy külső támadás esetén kölcsönösen megvédik egymást. Éppen ezért lényeges, hogy mielőtt beengednek valakit ebbe a szövetségbe, rendezzék a kapcsolatot. Hosszú és színes vita van a skandináv országokkal.

A múlt heti kormányfői csúcs kapcsán felidézte, hogy Svédország és Magyarország számára kölcsönösen előnyös megállapodásokat hoztak tető alá. A svéd miniszterelnök pénteki budapesti látogatása hozzájárult a két ország közti fair és tiszteletteljes viszonyhoz. De azt is megjegyezte, hogy „nem vagyunk egyformák, mi magyarok és svédek”. A miniszterelnök szerint azonban mára sikerült az ellentéteket feloldani, sőt kibővítették a katonai együttműködést és négy új vadászgépet vásárolnak. Mindehhez pedig logisztikai szolgáltatások is kapcsolódnak. Ezzel a magyar légierő az ország határain kívül is képes légvédelmi feladatokat ellátni. Kiemelte, hogy

a svédek NATO-csatlakozása erősíti Magyarország biztonságát,

ezért annak ratifikálására kérte az országgyűlést.

Magyarország gyászolja a háború áldozatait

Mindez azért is fontos, mert a szomszédban borzalmas háború zajlik, hiszen Oroszország két éve támadta meg Ukrajnát. A vita rendezésébe többen is megpróbáltak kívülről beavatkozni, ez azonban nem segítette, hanem hátráltatta az ügyet. Magyarország szuverén ország, nem hagyja, hogy mások diktáljanak neki.

Magyarország gyászolja a háború áldozatait, együtt érez az özveggyé és árvává tett százezrekkel. A magyarok kezdettől tudják, hogy ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Ezért a háború évfordulóján újra azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmazunk – jelentett ki. Magyarország segítséget nyújt Ukrajnának a sérültek ellátásában és a magyar történelem legnagyobb humanitárius programjával támogatja a bajba jutott embereket. Egyúttal aláhúzta, hogy nem akarunk végtelenül elhúzódó háború szomszédságában élni, mert a béke az európaiak, az ukránok és az oroszok érdeke is.

Éppen ezért csak egy újabb békefolyamat tudja visszahozni a biztonságot.