„A 24-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul: köztársasági elnök asszonyunk benyújtotta a lemondását az országgyűlésnek. Olyan ez, mint egy rémálom, mindannyiunkat megvisel. A tisztelt és nagyrabecsült, hazájáért, a magyar emberekért és családjaikért dolgozó, sőt, harcoló, Magyarországot a nagyvilágban méltó módon képviselő elnökasszony távozott” – mondta Orbán Viktor Novák Katalin lemondása kapcsán a Várkert bazárban tartott hagyományos évértékelőjében. A miniszterelnök kiemelte: mindenki úgy látta az egykori köztársasági elnököt a tisztségében, mint olyan személyt, aki odavaló.

Orbán Viktor szerint megbontotta a nemzeti egységet a kegyelmi ügy, de erősen jönnek ki ebből

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Megbontotta a nemzeti egységet a kegyelmi ügy

Orbán szerint a volt államfő a magyarok jó oldalát jelenítette meg, a maga természetes módján mutatta meg a férfiaknak, hogy a nők felfogása nélkülözhetetlen az élet minden területén, így a politikában is. Hangsúlyozta: a távozása helyes, de nagy veszteség. „Olyan családanya, aki kedves és felkészült, nem a férfiakkal szemben és nem az ő mércéjük szerint akarta bizonyítani rátermettségét. Ez nekem mindig imponált” – jegyezte meg a miniszterelnök.

Rámutatott: a távozás oka az, hogy kegyelmet adott egy gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény leplezéséért elítélt embernek kegyelmet adott. Ezt a magyarok nagy része nem fogadta el és elutasította. „Márpedig az elnök legszebb, egyben legnehezebb feladata a nemzeti egység fenntartása, és ha ez bármilyen okból megbillen, akkor a helyreállítása is” – nyomatékosította.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, a nemzeti egységet Novák Katalin kegyelmi döntése bontotta meg, így ő maga ezt az egységet már nem tudta helyreállítani. „Az történt, aminek ebben a helyzetben történnie kellett” – állapította meg a kormányfő, aki azzal folytatta, hogy

a kibillent egyensúlyt helyreállítani,

a felháborodás magasba csapó hullámait megszelídíteni,

a család- és gyermekvédelem ügyében a nemzetet újraegyesíteni,

csak az elnök lemondásával, és új elnök hivatalba lépésével lehet.

Arról is beszélt, hogy ha létezne időgép, és visszarepülhetnének a múltba, kijavítanák a hibát. De mivel nincs, így ez a kormány feladata lesz. Novák Katalin és a szintén távozó Varga Judit korábbi igazságügyi miniszterből lett EP-képviselő munkáját zaklatott szívvel megköszönte. „A távozó két asszony kisujjában több erkölcs és tartás van, mint a baloldal összes vezetőjében” – közölte Orbán.

Ez olyan egyszerű, mint a faék: pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem

A kegyelmi döntést kiváltó felháborodásra vonatkozóan a következőket mondta a miniszterelnök:

Ez olyan egyszerű, mint a faék: pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem. Ami felkorbácsolta a jobboldal dühét, az mérsékelje az indulatainkat. A lemondás elégtétel és példa az ország számára, esélyt adott Magyarországnak, hogy a bajból megerősödve kerülhessünk ki, és úgy is fogunk.

Orbán Viktor ugyanakkor elismerte, a magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, át kell fésülni. Az áldozatok kálváriája pedig kötelezi őket arra, hogy megerősítsék az intézményi felelősséget, ezért új gyermekvédelmi törvényt fognak benyújtani az országgyűlésben. „Ott majd lehet vitézkednie a kétszínű baloldalnak, ott lehet kapaszkodni” – fűzte hozzá.

A miniszterelnök a modern politika vastörvényének az alázatot nevezte meg, így a nemzetszolgálat is személyes alázatot követel: „Akármilyen magasan is vagy, egyedül sohasem lehetsz elég okos, nincs védett hely, még a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni.”

A politikai hiba szerinte akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat, hát még ha nincs.