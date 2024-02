Orosz tudósok közel járnak ahhoz, hogy rák ellenes vakcinát alkossanak, ami hamarosan elérhető lesz a betegek számára – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán egy moszkvai fórumon, mely a jövő technológiáiról szólt.

Az orosz elnök azt nem árulta el, hogy milyen típusú rák ellen nyújtana védelmet a küszöbön álló oltás és azok hatásmechanizmusát sem részletezte.

Fotó: Sergei GUNEYEV / POOL / AFP

Rák elleni vakcinát számos cég fejleszt. A német BioNTech a brit kormánnyal írt alá megállapodást, személyre szabott rák terápia kapcsán végzendő klinikai vizsgálatokról, de a Moderna és a Merck is fejleszt kísérleti rákellenes oltóanyagokat, melyek három év után megfelezték a betegség kiújulását és a halálozást a melanóma (bőrrák) esetében – írja a Reuters.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint jelenleg hat engedélyezett vakcina van a HPV ellen, mely méhnyakrákot okoz, de a májrák kialakulásával veszélyeztető hepatitisz B ellen is készült már oltóanyag.

A koronavírus-járvány idején Oroszország hamar kifejlesztette saját vakcináját, a Szputnyik V-t, azonban bár azt sok helyre tudták exportálni, az országon belül a lakosság nem sietett azt beadatni.





There are currently six licensed vaccines against human papillomaviruses (HPV) that cause many cancers, including cervical cancer, according to the World Health Organization, as well as vaccines against hepatitis B (HBV), which can lead to liver cancer.

During the coronavirus pandemic, Russia developed its own Sputnik V vaccine against COVID-19 and sold it to a number of countries, although domestically it ran up against widespread public reluctance to get vaccinated.