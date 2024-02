Giorgia Meloni olasz kormányfő magyar partnerénél, Orbán Viktornál, Antonio Tajani pedig Szijjártó Péter külügyminiszternél járt közben szélsőbaloldali, antifasiszta Ilaria Salis érdekében. A 39 éves milánói általános iskolai tanárnőt kéz- és lábbilincsbe verve vitték egy budapesti bíróságon tartott tárgyalásra, ami hatalmas felháborodást okozott Olaszországban.

Mi aspetto che il Presidente del Consiglio chiami il premier ungherese Orbán, con cui intrattiene ottimi rapporti, e lo levi da terra. Il trattamento cui è sottoposta la cittadina italiana Ilaria #Salis, tradotta in catene e al guinzaglio in un tribunale di Budapest, è gravissimo… pic.twitter.com/4qLOQNkw0X — Giorgio Gori (@giorgio_gori) January 30, 2024

A La Repubblica internetes oldalának négy vezető cikke foglalkozik a Salist ért állítólagos atrocitásokkal és a borzalmas börtönkörülményekkel, amelyekre az ügyvédjének írt levélben panaszkodott.

Csak egy órára engednek ki naponta friss levegőre, mindenhol csótányok és egerek. Van egy csomó a mellemben, de nem csinálnak semmit

– írta.

Salis az elsőrendű vádlott a tavaly februári horrorisztikus támadások ügyében. Előbb három lengyelre támadt egy hét-nyolc fős banda, másnap egy magyar és ez német párt bántalmaztak. Salis apja azonban váltig állítja, hogy a lánya ártatlan, és felszólította az olasz kormányt, hogy tegyen többet a megsegítése érdekében.

Roberto Salis váltig állítja, hogy a lánya ártatlan.

Fotó: AFP

A bilincsbe vert nő képe az egész olasz sajtóban címlapokon szerepelt, bekérették a külügyminisztériumba a római magyar nagykövetet, Tajani pedig a parlament ülésén kijelentette, hogy Salisszal „megalázóan” bánnak Magyarországon.

A magyar börtönhatóságok tagadják a vádakat, és be is engedtek egy csapat újságírót a 25 négyzetméteres cellába, ahol Salist hét másik nővel együtt fogva tartják. A héten meglátogatta őt egy pszichológus is, tudatta az apja, aki szerdán járt nála.

„Azt hiszem, kezdenek jobban bánni vele” – mondta újságíróknak a börtön előtt Roberto Salis, aki korábban arra panaszkodott, hogy a lánya az őrizetbe vétele után legalább egy hétig nem kapott tiszta ruhát, vécépapírt és szappant.

Az ügyészség súlyos testi sértéssel és szervezett bűncselekményben való részvétellel vádolja a nőt, és 11 év börtönbüntetés kiszabását kérte Salisra, aki legközelebb május 24-én áll bíróság elé.

Manuel Jacoangeli budapesti olasz nagykövet az igazságügyi minisztériumnál járt közben.

Fotó: AFP

Az ügy politikailag igen kényes Meloni számára, mivel ő és Matteo Salvini is szoros kapcsolatokat ápol Orbán Viktorral.

Egy olasz láncokban, összebilincselt kézzel és lábbal Magyarországon. Giorgia Meloni, bennünket nem érdekel, hogy Orbán kedves barátod. A legnagyobb elszántsággal kell cselekednünk, és felemelnünk a hangunkat

– írta egy közösségi oldalon Giuseppe Conte, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom vezetője. Meloni kedden hívta fel az ügyben Orbánt.

Az ügy szóba került a kormányülésen is, mondta csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint megfelel az uniós előírásoknak a fogvatartás, a börtönökben általánosan tisztaság van a börtönökben, rendezettek a higiéniás körülmények.

Gulyás úgy látja, egyértelmű, hogy az olasz terhelt szavahihetősége megkérdőjelezhető, több kérdésben is hazudott. Minden alapot nélkülöző, Magyarországot lejárató akcióról van szó a sajtóhírek alapján, jelentette ki.