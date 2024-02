III. Károly brit királyt rákbetegséggel diagnosztizálták – közölte a Buckingham-palota. Nem prosztatarákról van szó, de a betegséget a közelmúltbeli prosztatamegnagyobbodás miatti kezelése során fedezték fel. A rák típusát nem hozták nyilvánosságra, de a palota közleménye szerint a király hétfőn megkezdte a rendszeres kezeléseket.

Fotó: Chris Jackson/AFP

A Buckingham-palota közlése szerint a király „továbbra is teljes mértékben pozitív a kezelésével kapcsolatban, és alig várja, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessen kötelességeihez” – számolt be róla a BBC.

A brit uralkodó kezelése miatt elhalasztja nyilvános szerepléseit, és várhatóan más magas rangú királyi családtagok is segítenek majd neki kezelése során.

A rák stádiumáról vagy a prognózisról további részleteket nem osztott meg a palota. A 75 éves király hétfőn reggel tért vissza Londonba a norfolki Sandringhamből, és a palota azt állítja, hogy ambuláns kezelésben részesült. Bár nyilvános rendezvényeit szünetelteti, a király továbbra is alkotmányos államfői szerepét tölti be, beleértve a papírmunkát és a zárt körű találkozókat is.

III. Károly több mint egy hete prosztataműtéten esett át egy londoni magánkórházban. A király úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozza prosztatakezelését azzal a céllal, hogy több férfit ösztönözzön a prosztatavizsgálatra – közölte a palota akkor. A brit uralkodó múlt pénteken elhagyhatta a London Clinic magánkórházat.