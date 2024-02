Bejelentette lemondását Novák Katalin, Magyarország hatodik, egyben első női köztársasági elnöke, majd a rendkívüli bejelentés után Varga Judit azt közölte: ő is vállalja a politikai felelősséget és visszavonul a közélettől.

Rendkívüli bejelentést tesz Novák Katalin

(Fotó: Novák Katalin / Facebook)

Rendkívüli hét, rendkívüli hazatérés, rendkívüli bejelentés

Február elején vált ismertté a nyilvánosságban Novák Katalin egyik kegyelmi döntése. Az államfő még tavaly tavasszal adott kegyelmet egy férfinek, akit kényszerítés miatt ítéltek el jogerősen, mert rá akarta bírni egy pedofil-eset áldozatát, hogy vonja vissza terhelő vallomását. A pedofíliát nem ő, hanem a főnöke, a bicskei gyermekotthon vezetője követte el. A férfi igazgató-helyettesként dolgozott az intézményben. A kegyelmi kérvény elfogadásának idejére a férfi büntetését az igazságszolgáltatás már háziőrizetre enyhítette, ebből még 9 hónap volt hátra.

A kegyelmi döntés hangos felháborodást váltott ki, és felborzolta a közéletet.

A botrányra a kormány is reagált: február 8-án Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy alkotmánymódosítást kezdeményez azért, hogy a jövőben azok, akik kiskorú gyermekek sérelmére követnek el bűncselekményt, semmilyen módon ne részesülhessenek köztársasági elnöki kegyelemben, rájuk a kegyelmi jog ne vonatkozzon.

Novák Katalin ugyanakkor a hivatalos programja szerint csütörtökön elutazott Katarba, de a tervezettnél egy nappal korábban, vasárnap helyett már szombaton hazarepült Budapestre.

A 46 éves államfőt még 2022 márciusában választotta meg az országgyűlés, hivatalát az év májusában vette át. Tehát kevesebb, mint két év után távozik a Sándor-palotából. A harmadik magyar köztársaság eddigi legfiatalabban megválasztott köztársasági elnöke volt, illetve Schmitt Pál után a második, aki idő előtt távozott a posztjáról.

A gyermek a legnagyobb kincsünk

Azokhoz szólok, akik szolgálatára felesküdtem – kezdte rendkívüli bejelentkezését Novák Katalin köztársasági elnök. Hiszek a csendes többségben, a mindennap keményen dolgozó emberekben, a becsületben, a szeretet erejében – tette hozzá.

Az elmúlt hetek eseményeit részletezve elismerte, hogy hibázott, mert a kegyelmi döntés és az indoklás hiánya alkalmas volt arra, hogy hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen, noha a kérdésben nincs és nem is lehet kétely. Leszögezte, hogy sosem adna kegyelmet olyasvalakinek, aki fizikailag vagy érzelmileg gyermeket bántalmaz, a gyermek a legfontosabb kincsünk, az ő védelmük a legfőbb feladatunk.

Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a köztársasági elnöki tisztségről

folytatta, majd bejelentette, hogy a mai az utolsó hivatali napja köztársasági elnökként, egyúttal bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott és minden áldozattól, aki úgy érezhette, nem áll ki mellette.

Novák Katalin ma szólt a nemzethez utoljára köztársasági elnökként

(Fotó: Novák Katalin / Facebook)

Azzal folytatta, hogy a döntés nem személyes okból volt nehéz, hanem mert esküt tett. Most tehát arra a kérdésre kellett most választ találnia, hogy az esküjéhez híven képes lenne-e a köztársasági elnöki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni, továbbá rendelkezne-e azzal a mozgástérrel, ami ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítsem a feladatomat?”

Nem a válaszom mindkét kérdésre

– szólt a felelet. Hozzátette még: hálás, hogy a magyar nemzetet szolgálhatta, majd a következő szavakkal zárta beszédét: „Isten, áldd meg a magyart! Mert a tiéd az ország, tiéd a hatalom és tiéd a dicsőség.”

Varga Judit is vállalja a politikai felelősséget: visszavonul a közélettől

Novák Katalin bejelentés után Varga Judit, a kegyelmi döntést ellenjegyző egykori igazságügyi miniszter, jelenlegi EP-képviselő is Facebook-bejegyzésel jelentkezett, amiben bejelentette, hogy ugyancsak vállalja a politikai felelősséget és visszavonul a közélettől.

Lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről is

– jelentette be Varga Judit, hozzátéve: Magyarország a továbbiakban is számíthat rá a nemzeti érdekek és értékek védelmében.

A döntése indoklásaként elmondta még, hogy a rendszerváltoztatás óta a köztársasági elnök egyéni kegyelmi döntésének érvényességéhez az igazságügyi miniszter ellenjegyzése szükséges. Ő folytatta azt a több, mint huszonöt éves gyakorlatot, miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését. Ezért a tudomásul vételért és az ellenjegyzésért pedig vállalja a politikai felelősséget.

„Mindenkinek hálásan köszönöm a munkáját, akivel az elmúlt években egy csapatban dolgozhattam” – tette hozzá.