Rendkívüli interjú: Putyin elmondta Tucker Carlsonnak, hogy Orbán Viktor soha nem kérte Kárpátalját

Hivatalos oldalán tette közzé Tucker Carlson azt a kétórás interjút, amit nemrég Moszkvában készített Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Carlson történelmi kontextusba helyezve az orosz-ukrán háború okait, arról kérdezte az orosz elnököt, hogy hova vezethető vissza Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus. Putyin hosszasan kitért az orosz történelemről, egészen a 8-ik századik, de ami a legfontosabb volt, hogy részletezte a 20. század történelmet is orosz-ukrán szemszögből. Úgy fogalmazott az orosz elnök, hogy „Lenin, a szovjet állam alapítója hozta létre Ukrajnát” és „az Ukrán Tanácsköztársaság évtizedeken át a Szovjetunió részeként fejlődött”.

„A 2. világháború után Ukrajna a háború előtt Lengyelországhoz tartozó területeken kívül a korábban Magyarországhoz és Romániához tartozó területek egy részét is megkapta. Így Romániának és Magyarországnak a földjeik egy részét elvették és Szovjet-Ukrajnának adták, és továbbra is Ukrajna részei maradnak.

Ebben az értelemben tehát minden okunk megvan arra, hogy megerősítsük, hogy Ukrajna egy mesterséges állam, amelyet Sztálin akarata szerint alakítottak ki”

– fogalmazott Putyin.

Tucker Carlson korábban úgy fogalmazott, hogy újságíróként kötelessége informálni az embereket, hiszen a nyugat eddig nem halhatta az orosz elnök hangját. Carlson azt is kiemelte, hogy

az interjú vágatlan lesz, és amelyet több platformjára is nyilvánossá teszi.

Carlson köszönetet mondott Elon Musknak, aki „megígérte, hogy nem fogja elhallgatni vagy blokkolni ezt az interjút”, de a véleménye szerint más csatornák majd megpróbálják cenzúrázni a felvételt. „Nyilvánvalóan kockázatos egy ilyen interjú elkészítése” – hangsúlyozta Carlson . Hozzátette, hogy ő maga fizette ki az oroszországi utazást, és azért akarta elkészíteni az interjút, mert

a mainstream média által „a legtöbb amerikai nincs tájékoztatva” arról a konfliktusról, amely „átalakítja a világot”.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Moszkvába utazott Tucker Carlson, a Fox Newstól tavaly elküldött tévés, akit a napokban az orosz sajtó arról faggatott, hogy valóban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel akar interjút készíteni. Amikor erről kérdezték, Carlson csak annyit reagált: „Majd meglátjuk.” A nyugati közvéleményt jelentősen megosztotta Tucker Carlson oroszországi útja, ellentétben az orosz visszhangja egységesen pozitív volt azzal kapcsoltban, hogy az amerikai újságíró megérkezett Moszkvába.

Arról is beszámoltunk, hogy az egyik európai uniós törvényhozó állítólag úgy fogalmazott Carlson moszkvai útjára, hogy mivel „Putyin háborús bűnös és az szankcionál mindenkit, aki segíti őt ebben az erőfeszítésében, logikusnak tűnik, hogy a Külügyi Szolgálat az Tucker Carlson ügyét is megvizsgálja.” Sőt, Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter és egykori first lady azt mondta az MSNBC-nek adott interjújában, hogy az egykori tévés egy „hasznos idióta”. „Úgy értem, ha tényleg elolvassuk a fordításokat arról, amiket az orosz médiában mondanak, akkor gúnyt űznek belőle. Úgy értem, olyan, mint egy kiskutya. Tudja, valahogy, miután annyi amerikai csatornától kirúgták (…) Nem lennék meglepve, ha előkerülne egy orosz csatornával kötött szerződéssel”– fejtetegette Clinton.