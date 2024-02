Scholz szerint nem mennek nyugati katonák Ukrajnába

Olaf Scolz német kancellár visszautasította Emmanuel Macron francia elnök azon felvetését, amely szerint akár NATO-csapatok is megjelenhetnek Ukrajnában.

Fotó: AFP

A német kormányfő felidézte, hogy Ukrajna nyugati szövetségesei már a háború kitörésekor megállapodtak, hogy nem küldenek szárazföldi csapatokat és katonákat ukrán földre, és ez a jövőre is vonatkozik. Ezért európai országok vagy NATO-tagok nem fognak csapatokat küldeni – számolt be a kancellár szavairól a Financial Times.

A Freiburgban megszólaló Scholz szerint

erre kell hogy emlékeztessük magunkat, mert fontos megállapodásról van szó.

A német kancellár azután beszélt, hogy hétfőn Macron azt mondta, nem zárható ki, hogy nyugati csapatok is harcolni fognak Ukrajnában, valamint kifejtette, hogy Oroszországnak vereséget kell szenvednie Európa kollektív biztonsága érdekében.