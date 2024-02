Breaking: pénteken érkezik Magyarországra a svéd miniszterelnök Orbán Viktor miniszterelnök meghívására munkalátogatásra Budapestre utazik Ulf Kristersson, Svédország miniszterelnöke február 23-án – jelentette be közleményében Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A találkozó témája Magyarország és Svédország védelmi és biztonságpolitikai együttműködése, valamint a magyar soros EU-elnökségre történő felkészülés lesz. Megbeszélésükön az előtt álló stratégiai menetrendet is áttekintik – közölte Havasi Bertalan. Orbán Viktor és Ulf Kristersson a tárgyalás eredményeiről sajtótájékoztatón számol majd be.