A Klubrádión példátlanul alantas szexista publicisztika jelent meg Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról, amely konkrétan szexmunkásként írja le a két távozó politikust – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Noha az eredeti címet és url-t időközben átírták, a Google találatai között továbbra is látható az eredeti, szexista változat. Az írás azonban a címen kívül is alpári és sértő kitételekkel van tele, sőt azzal zárul, hogy a szerző szerint a nők a közélettől is a fakanál irányába veszik az útjukat.