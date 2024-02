Új borzalmak derülhetnek ki, elfogták a gyilkos német baloldali terrorszervezet tagját

Egy generációnyi idő (35 év) eltelte után elfogták a Vörös Hadsereg Frakció (RAF) utolsó keresett bűnözőjét hétfő este Berlinben. A terrorszervezet még az 1970-es években tevékenykedett Németországban, és 34 ember életét oltotta ki. Ennek tagja volt a most 65 éves Daniela Klette is, aki a nyomozók szerint 1999 júliusában kirabolt egy pénzszállító autót, és több mint egymillió márkát zsákmányolt. A nőt gyanúsítják az Egyesült Államok bonni nagykövetsége elleni 1991-es támadással is – írja a Bild.

Elfogták a RAF terrorszervezet egyik tagját. A képen Daniela Klette 30 éves volt, ma már 65.

Milyen bűntetteket követett el a RAF?

A terrorszervezet 1977 októberében foglyul ejtette az egyik munkaadói szövetség vezetőjét, és eltérítettek egy Lufthansa-repülőgépet, hogy cserébe több tagjuk szabadon engedését követeljék. A terroristák egy hét után három tarkólövéssel kivégezték a férfit, ám a többi túszt a hatóságok kiszabadították. A rendőrség a RAF számlájára írja azt is, hogy 1989 novemberében autóbomba végzett a Deutsche Bank vezetőjével, Alfred Herrhausennel. A nyomozók úgy vélik, hogy ez a szervezet a felelős egy szövetségi ügyész megöléséért is, akit két társával együtt egy piros lámpánál az autójában 15 lövéssel lőttek agyon 1977-ben. Egyiknél sem tudni, hogy pontosan kik a felelősek a gyilkosságokért.

A RAF mesterlövésze, Wolfgang Grams végezhette ki a Treuhand vezetőjét, Detlev Karsten Rohweddert 1991-ben. Az azonban még mindig nem világos, hogy kik lehettek a gyilkos segítői.

Hanns Martin Schleyer elrablásakor készített kép.

A terrorszervezet utolsó és szó szerint az egyik legnagyobb durranása az 1993-as börtönrobbantás volt. A RAF öt tagja foglyul ejtette a Weiterstadt javítóintézet tíz fegyőrét, elhajtott velük, majd 200 kilogramm robbanószerrel felrobbantotta a létesítményt, amelyben akkor ötszáz elítélt tartózkodott. A kár elérte a 123 millió márkát.

A nyomozók szerint a RAF-nak volt egy 15-20 fős harmadik generációja is 1984 és 1998 között. Ők tíz embert megölhettek, 29-et pedig megsebesíthettek ez idő alatt. A csoportból eddig csupán két tagot ítéltek el, mégpedig életfogytiglani börtönbüntetésre, ketten meghaltak. A többiekről máig nem tudni, hogy kicsodák.

A hatóságok azt remélik, hogy Klette letartóztatása előmozdíthatja a nyomozásokat, és a nő olyan részletekkel szolgálhat, amelyek segítenek megoldani a gyilkossági ügyeket, az áldozatok hozzátartozóinak pedig lezárást hozhatnak.

