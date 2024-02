Már több mint 100 ezer magyar él Ausztriában – erről a Kisalföld írt friss osztrák statisztikai adatok alapján.

Tiszta monarchia: soha ennyi magyar nem élt még Ausztriában. Fotó: Shutterstock

A február elején a Statistik Austria oldalán közzétett januári előzetes népességadatokból az látszik, hogy

átlépte a 100 ezer fős lélektani határt az Ausztriában élő magyar állampolgárok száma.

Január elsején egészen pontosan 107 347 magyar élt az osztrákoknál. Mindez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok létszáma egy év alatt közel 8 százalékkal emelkedett. A Világgazdaság a napokban írta meg, hogy ennél is többen, 124 ezren dolgoznak bejelentett állásban magyarok az osztrák munkaerőpiacon.

Hány magyar kapott osztrák állampolgárságot?

Ausztria népességi nyilvántartásaiból az is látható, hogy az osztrák tartományok közül a legtöbb bevándorló magyar a fővárosban, Bécsben él: számuk 29 ezerre tehető. Burgenlandban mintegy nyolcezer magyar állampolgárról tudnak. Érdekesség, hogy ez az egyetlen olyan osztrák tartomány, amelyben több Magyarországon született személy él, mint ahány magyar állampolgár. Ugyanakkor az is kijelenthető, hogy töretlenül emelkednek a honosítások is, bár igaz, hogy ezek nem tömegesek.

Tavaly 358 olyan személy kapott osztrák állampolgárságot, aki korábban magyar állampolgár volt. A honosítások éves volumene 2012 óta megötszöröződött. Mivel Ausztria fő szabályként nem fogadja el a kettős honosságot, így mindez szükségszerűen azt is jelenti, hogy az újdonsült osztrákoknak le kell mondaniuk magyar állampolgárságukról.

A Kisalföld megjegyezte, hogy a népességadatok a jogilag elismert ausztriai magyar népcsoportról nem közölnek érdemi információt. Ausztriában utoljára a 2001-es mérte fel a népcsoportok létszámát. Burgenlandban akkor 4704-en, Bécsben pedig 10 686-an nyilatkoztak úgy, hogy a mindennapi érintkezésben magyar nyelvet használnak. Ausztriában összesen 25 884-en beszéltek magyarul a mindennapokban a 23 évvel ezelőtti népszámláláskor.