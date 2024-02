Tíz nap, tíz lelőtt orosz gép – ez állhat a hirtelen orosz veszteségek hátterében

Az ukrán légierő állítása szerint 10 nap alatt 10 orosz repülőt lőttek le: ezek közül kilenc Szuhoj Szu–34-es és Szuhoj Szu–35-ös vadászgépek voltak, valamint egy ritka Beriev A–50-es radarrepülő. Ez a veszteség sokkal több annál, mint amennyit az orosz légierő megengedhet magának ilyen rövid idő alatt. A külföldi szankciók által sújtott orosz repülőgépipar évente csak pár tucat új harci repülőgépet tud előállítani.

Mindez azt jelenti, hogy az oroszok 20-szor gyorsabban veszítik el a repülőgépeket, mint amilyen gyorsan pótolni tudják őket. Az ukrán védelmi minisztérium kedden jelentette be a kilencedik és a tizedik orosz vadászgép lelövését:

Hoppá, megint megcsináltuk

– tették hozzá viccelődve. Nem tudni, hogy az ukrán légvédelem hogyan képes ennyi magas technológiájú ellenséges gépet megsemmisíteni. Elképzelhető – írja a Forbes –, hogy egyes amerikai gyártmányú Patriot rakétakilövőket olyan mobil légvédelmi csoportokhoz rendeltek, amelyek gyorsan mozognak a frontvonalon. Lehetséges, hogy a 90 mérföldes (nagyjából 145 kilométer) hatótávval rendelkező PAC-2 rakéták gyorsan kilövik a vadászgépeket, majd az ukrán egységet már pozíciót is váltanak, hogy elkerüljék az ellentámadást.

A pénteken lelőtt A–50-es kémrepülőt viszont 120 mérföldről (nagyjából 193 kilométer) lőtték le, tehát rendelkezniük kell nagyobb hatótávú rakétarendszerrel is.

Az is nyilvánvaló, hogy az ukránok néhány 25 mérföld hatótávú (nagyjából 40 kilométer) NASAMS égvédelmi rakétakilövőt is elhelyeztek a fronthoz közel. Erre bizonyíték, hogy az oroszok hétfőn megtalálták és megsemmisítették az ukránok egyik ilyen kilövőállomását Zaporizzsja közelében. Kézenfekvő válasz lehet erre a nagy légvédelmi fellendülésre, hogy az említett egységeket sokkal agresszívabban használják, mint eddig. Ezzel a megközelítéssel az a probléma, hogy a Partiot és NASAMS rendszerek amerikai gyártmányú rakétákat lőnek ki, az Egyesült Államok pedig december óta nem küldött lőszert Ukrajna számára.

Más szóval, Kijev végül – valószínűleg hamarosan – kifogy a legjobb légvédelmi rakétáiból.

Ukrajna jelenleg súlyos hátrányban van a lőszerkészletek megcsappanása miatt. Meglehet, hogy az ukrán hadigépek megnövekedett pontossága előnyt jelent az orosz tüzérekkel szemben, de az országnak még így is tetemes lőszerhiánnyal kell szembenézie. Az egyik amerikai gyártású M109-es önjáró tarack parancsnoka arról számolt be, hogy nekik csak három lövedékük van célpontonként, ameddig az oroszok bátran kilőnek húszat is.

Néha azokat a célpontokat, amelyek kézenfekvők lennének a tüzérségnek, magukra hagyják, mert takarékosságra van szükség.

Ezt kihasználva az orosz légierő több bevetést hajt végre, közelebb a frontvonalhoz, lefoglalva az ukrán védelmet, hogy közben földi csapataik előre haladhassanak. Az orosz légi támadások növekedésével természetesen együtt jár az is, hogy az ukránok több célpontra lőhetnek, így a találatok száma is megnő. Tehát az orosz veszteségek hirtelen megugrása nem az ukránok fölényét jelenti, hanem azt, hogy megnövekedett az aktivitás a fronton.