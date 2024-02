Az orosz sajtóbszámolók szerint kilenc emberre nőtt a halottak száma az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) által a Luganszki Népköztársaságban található Liszicsanszk egyik pékségében mért légicsapás következtében.

Fotó: AFP

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma első tájékozatása alkalmával még öt halotról számolt be. A tárca tájékoztatása szerint, hat embert pedig sikerült élve kimenekíteni. Leonyid Paszecsnyik, az Ukrajnától Oroszországhoz csatolt "Luhanszki Népköztársaság" vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy többen még a romok alatt rekedhettek. Azzal vádolta meg az ukrán erőket, hogy szándékosan a nagy forgalmú pékséget vették célba. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint akár 40 ember is a romok alá szorulhatott.