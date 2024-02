Több mint egy fél évszázad után előkerült Paul McCartney 1972-ben ellopott Höfner 500/1 basszusgitárja – írta pénteken a The Washington Post.

A Beatles a repülőtéren, akkor még megvolt McCartney basszusgitára. Fotó: Getty Images

A híres gitáron, amelyet McCartney 1961-ben vásárolt Hamburgban, olyan legendás számokat pengetett végig, mint Love Me Do vagy a Twist and Shout, és egészen 1969-ig – amíg a Beatles fel nem oszlott – folyamatosan használta.

Az elveszettbasszus-projekt (Lost Bass Project) sikerében oroszlánrésze volt Scott Jones újságírónak és feleségének, a szintén szakmabeli Naominak, akik először különböző zenei igazgatókkal és aukciós házakkal vették fel a kapcsolatot az információszerzés érdekében, ami nem hozott eredményt.

Később azonban hatalmasat lendített a projekten, hogy 2023. szeptember elején cikket jelentettek meg a Sunday Telegraph című lapban, hiszen ezt követően több mint 600 ember vette fel velük a kapcsolatot. Ekkor árulta el nekik valaki, hogy a basszusgitárt 1972-ben, egy októberi éjszakán egy furgon hátuljából lopták el London Notting Hill negyedében.

Ez volt az igazi áttörés

– jegyezték meg az újságírók.

„A nyomon elindulva sikerült azonosítanunk a tolvajt – akit előzetes ígéretünknek megfelelően nem neveztünk meg –, majd kiderítettük, hogy az illető továbbadta a hangszert egy Ronald Guest nevű kocsmárosnak, és azóta a Guest családon belül öröklődött – sorolta Jones a nyomozás eredményeit.

Végül egy dél-angliai lakos szolgáltatta vissza a hangszert McCartney cégének, a Höfner pedig hitelesítette, hogy a basszusgitár valóban McCartney-é volt.

A projekt honlapja szerint a gitár egyben volt, és még mindig megvan az eredeti tokja.

„Van rajta némi sérülés, de megjavítják, és újra használhatóvá teszik – tette hozzá Jones. – Hihetetlen pillanat volt, amikor megtudtuk, hogy a hangszer McCartney eredeti gitárja. Maga a Beatles sztárja is rendkívül izgatott lett, hogy visszakapta a hangszert” – mondta az újságíró.

A történetnek anyagi vonzata is lehet, hiszen nem ez az első alkalom, hogy egy Beatles-hangszer előkerült. John Lennon akusztikus gitárját is több mint 50 évvel az eltűnése után találták meg 2014-ben, majd később 2,4 millió dollárért kelt el egy árverésen.

Ha ez így lesz most is, remélhetőleg Jonesék is méltó díjazásban részesülnek.