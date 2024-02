Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, több baleset is történt vasárnap reggel az M7-es autópályán, a Velencei-tó térségében. A Balaton felé vezető sávokon, Pázmánd közelében, két helyszínen futottak egymásba járművek, míg a főváros felé, Velence és Kápolnásnyék között egy több száz méteres szakaszon történtek karambolok. A székesfehérvári, a dunaújvárosi, a sárbogárdi, a péti, a siófoki, a szigetszentmiklósi és a törökbálinti hivatásos, valamint a pázmándi és a mezőfalvai önkéntes tűzoltók, illetve a Sárvíz Önkéntes Tűzoltó Egyesült tagjai vonultak ki.

A M7-es autópályán történt tömegbaleset helyszínére számos mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett (képünk illusztráció)

Fotó: Donka Ferenc

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője az MTI értesülését megerősítve azt közölte: a baleset helyszínére számos mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett, a mentés, a sérültek ellátása folyik.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán tudatta, hogy a balesetekben

egy autóbusz,

kamionok,

kisteherautók és

személygépkocsik is érintettek voltak.

A műszaki mentés még a délelőtti órákban is tart. Az egységek egyebek közt tűzoltódaru segítségével szabadítottak ki egy személyautót, amely egy kamion alá szorult.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a Balaton felé 11 óra előtt megszűnt a zárás, a rendőrség elengedte a forgalmat, de Budapest felé továbbra is pályazár van érvényben. Az MKIF úgy tudja, halálos áldozata is van a tömeges balesetnek.