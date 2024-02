Egy jelentés szerint letartóztattak egy orosz állampolgárt Moszkvában, Tucker Carlson, a Fox News egykori műsorvezetője elleni merényletkísérlet miatt — állítólag ez látható az oroszok dezinformációs csatornáján megjelent videón. A műsorvezető a hónap elején utazott az orosz fővárosba, hogy interjút készítsen Vlagyimir Putyin elnökkel. A jelentés, amely egyre több helyen jelenik meg és senki sem cáfolt meg eddig, azt is állítja, hogy Ukrajna Hírszerzési Főigazgatósága 4000 dollárt ajánlott a férfinak.

Fotó: AFP

A Gateway Pundit számolt be arról, hogy az orosz mvlehti.net médiaoldal közzétett egy videót, amelyen állítólag az látható, hogy a 35 éves orosz Vasziljev Pjotr ​​Alekszejevics egy forgatókönyvet olvas fel, amely egy Carlson elleni gyilkossági tervet részletez. A videóban Alekszejevics azt állítja, hogy az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága szervezte be 2023 novemberében, és „speciális kommunikációra”, valamint robbanóeszközök begyűjtésére és felrobbantására képezte ki.

Az állítólagos merénylő azt is állította, hogy január 31-én arra utasították, hogy szerezzen be egy robbanószerkezetet, és helyezze azt egy jármű alá a moszkvai Four Seasons Hotel parkolóházában. A járművet állítólag Carlson szállítására használták, amikor Moszkvában volt Putyinnal interjút készíteni. Arra a kérdésre, hogy ki volt a célpont, a férfi így válaszolt: "Tucker Carlson amerikai újságíró." A Gateway Pundit arról számolt be, hogy az orosz hírportál jelentését még nem tudták ellenőrizni. Fontos, hogy a videó eredeti forrása a The Intel Drop, egy ismert Kreml-barát dezinformációs weboldal.