Több ezer négyzetméteren csaptak fel a lángok Budapesten – erről adott ki közleményt kedden késő este a katasztrófavédelem.

Tűz tombol Budapesten: több robbanást is hallottak (illusztráció, fotó: Luis Forra/MTI/EPA)

A szerv arról is beszámolt, hogy a tüzet nagy erőkkel oltják a tűzoltók. Mint írták, egy kertészet gyulladt ki Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron. A hírt néhány perccel ezelőtt Bese Ferenc polgármester is megerősítette a közösségi oldalán.

Ő arról számolt be, hogy az Oázis kertészet gyulladt ki, azonban a tűzoltók, rendőrök és a rendészek megnyugtatták: személyi sérülés nem történt. Az oltás folyamatban van. Bese ferenc köszönetet mondott mindenkinek a helytállásért.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a tűzeset helyszíne a Meddőhányó utca. Teljes terjedelmében ég egy különböző rendeltetésű, mintegy

tízezer négyzetméteres csarnokszerű épület.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják a lángokat. A munkálatokat a dél-pesti önkéntes tűzoltók is segítik. Közben a Telex olvasói beszámolók alapján arról számolt be, hogy már korábban látszott, hogy valamilyen égéstermék száll a levegőben, aztán öt-hat robbanásszerű hangot is lehetett hallani.