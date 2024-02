Az amerikai szenátus kedden jóváhagyta azt a nemzetbiztonsági törvényjavaslatot, amely 95 milliárd dollárral támogatná az Egyesült Államok szövetségeseit, köztük Ukrajnát is, ám a jogszabály Donald Trump ellenállása miatt elakadhat a képviselőházban.

A szenátus valószínűleg jóváhagyja Ukrajna támogatását – a képviselőházban azonban komoly akadályokba ütközhet a jogszabály.

Fotó: Yasin Ozturk / Anadolu / AFP

Miután a Biden-kormány hetek óta nyomást gyakorol rájuk, az amerikai szenátus kedden kora reggel szavazott a törvényjavaslatról, annak ellenére, hogy a republikánusok után már sok demokrata is megkérdőjelezi Ukrajna hosszú távú támogatását.

A segélycsomag pártfogói – köztük a Fehér Ház és a Demokrata Párt – is azzal érvelnek, hogy további finanszírozás nélkül Oroszország fog nyerni, ami felbátoríthatja Kínát Tajvan lerohanására.

A kritikusok azonban, élükön Donald Trump volt elnökkel és jelenlegi republikánus jelölttel, megkérdőjelezték egy újabb, közel százmilliárd dolláros segély szükségességét, mondván, hogy az amerikai kormánynak sokkal nagyobb belföldi prioritásai vannak.

A Washingtonban kialakult patthelyzet arra is rávilágított, hogy a visszatérő Trump, aki mellől sorra esnek ki a potenciális jelöltek, elkezdte visszaszerezni a befolyását a Republikánus Párt felett, amelynek tagjai már a külpolitika terén is az ő iránymutatását kezdték el követni.

Múlt hét végén az elnökjelölt egy dél-karolinai kampányrendezvényen kijelentette: megengedné Oroszországnak, hogy „azt tegyen, amit csak akar” a NATO-szövetségesekkel, ha azok nem növelik védelmi kiadásaikat. S bár ez komoly nemzetközi visszatetszést váltott ki, kétségtelen, hogy az USA túlvállalta magát Ukrajnában, amely képtelen magát fenntartani.

Trump a hadseregükön spóroló NATO-tagokra szabadítaná az oroszokat Donald Trump már nem először fenyegette meg a haderőfejlesztési kötelezettségeiket elmulasztó NATO-tagokat, hogy elnöksége esetén nem védi meg őket az oroszoktól.

Trump még olyan republikánus törvényhozókat is meg tudott győzni, akik általában az agresszív nemzetbiztonságnak és a magasabb védelmi kiadásoknak a pártfogói: a dél-karolinai Lindsay Graham szenátor például a közösségi médiában is támogatta a volt elnök azon javaslatát, hogy segélyek helyett kölcsönökkel támogassák szövetségeseiket, köztük Ukrajnát is.

A baráti feltételek mellett nyújtott kölcsönök esélyt adnak az eladósodott Amerikának, hogy vissza is kapja a pénzét, amit a lemaradó szövetségeseire költ. Trump elnöknek igaza van, az együttműködésnek kétoldalúnak kell lennie

– jelentette ki Graham.

Donald Trump republikánus támogatói a képviselőházban gáncsolnák el az Ukrajnának szánt segélycsomagot.

Fotó: AFP

A republikánusok emellett már régóta ragaszkodnak ahhoz, hogy a szenátus minden külföldi segélycsomagba foglalja bele a Mexikóval közös déli határ védelmének megnövelését és a bevándorlási válság kezelését – a javaslatból ez ismét kimaradt, és egyedül Ukrajna, Izrael, a gázai lakosság és Tajvan támogatásáról van szó benne.

Mivel a szenátus nem hajlandó egyetlen működőképes határpolitikai javaslatot sem elfogadni, a képviselőház feladata, hogy érvényesítse a választópolgárok akaratát, akik a migránsok inváziójából és a washingtoni tétlenségből sem kérnek

– nyilatkozta Mike Johnson, a képviselőház Trumphoz közel álló elnöke. JD Vance, Ohio republikánus szenátora csatlakozott Johnsonhoz, és hétfői beszédében keményen kritizálta az elmúlt hatvan évet követő, változatlan amerikai külpolitikát, amely Vietnám és a Közel-Kelet után most egy újabb veszett ügybe és egy korrupt államba önti a pénzt.

A Fehér Ház, számos kongresszusi demokrata és az ukrajnai segélyezés néhány megmaradt republikánus támogatója azonban felháborodott azon, hogy a jogszabályt elkaszálnák, amikor ez „biztosítaná a nyugati demokrácia és az amerikai értékek túlélését” Kelet-Európában.