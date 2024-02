A digitális világban új formái alakultak ki a társkeresésnek – emlékeztetett közleményében a Binance. Mint írták, milliók veszik igénybe világszerte a társkereső alkalmazások szolgáltatásait, amelyek valóban számos sikertörténetet tudnak felmutatni – ám platformot biztosítanak a csalók számára is.

Figyelni kell az online csalókra a társkereső alkalmazásokon is

Fotó: Hans Lucas via AFP

Hogy lehet felismerni „a romantikus csalást”?

Az online társaskeresésre szakosodott csalások esetében, amelyekre romantikus csalásként is szokás hivatkozni, a bűnözők úgy állítják be magukat, mintha romantikus érzelmeket táplálnának a kiszemelt áldozatuk iránt. Kifinomult módszereket alkalmaznak a behálózásra, kihasználva a társkereső érzelmi kiszolgáltatottságát, sérülékenységeit.

Tigran Gambaryan, a Binance pénzügyi bűncselekmények felderítéséért felelős vezetője így írja le a csalók módszereit:

képzeljünk el valakit, aki mélyen meg van győződve arról, hogy egy társkereső alkalmazásban, vagy a közösségi médiában rátalált élete szerelmére.

A csalók hátborzongató pontossággal tudják, mit várnak el ilyen esetekben az emberek, ezzel tüzelve az érzelmeiket és bátorítva őket a cselekvésre. Úgy képesek alakítani a beszélgetések menetét, hogy magukat a felhasználó ideális párjaként tüntethessék fel. Épp azokért a dolgokért fognak lelkesedni, mint amikért a reményeikben megerősített áldozatok.

Ha megosztják a gondolataikat arról, milyen kapcsolatban hisznek, milyen közös jövőt tudnának elképzelni kettejük számára, a csalók ezeket is minden további nélkül visszahangozni fogják, és elkötelezettnek fognak mutatkozni egy tartós kapcsolat iránt. Hihetetlen precizitással képesek olvasni az áldozatuk gondolataiban, ismerik a vágyaikat.

Lényegében ugyanazok a manipulatív módszerek, amelyekkel a csalók más esetekben is a felhasználó pénzére szeretnék rátenni a kezüket – tette hozzá a szakértő, megjegyezve: a taktikájuk lényegében mindig ugyanaz:

előbb bizalmat, érzelmi kapcsolatot építenek ki az áldozatukkal, majd ezt kihasználva érik el a céljaikat.

Az elbűvölő megjelenésű és lebilincselő modorú beszélgetőtárs valójában egy hamis profil, amely egy csalót takar. Az ilyen csalók mesterei a megtévesztésnek és fokozatosan építik ki a bizalmat az áldozatukkal, a legvégén azonban mindig a pénz vagy az érzékeny információ megszerzése a céljuk.

Így jönnek a képbe kriptovaluták

A romantikus csalások száma a világon mindenhol ugrásszerűen megnövekedett: a 2023. évi Norton Cyber Safety Insight Reportban közzétett felmérésben négy felnőtt közül egy számolt be arról, hogy áldozatává vált efféle csalásoknak. Csak az Egyesült Államokban, és csak 2016-ban az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (The US Federal Trade Commission) 11 235 romantikus csalással kapcsolatos panaszt regisztrált. 2020-ra ez a szám 52 593-ra emelkedett, ami 368 százalékos növekedésnek felelt meg négy éven belül. 2022-re a helyzet még ennél is súlyosabbá vált, amikor egy éven belül 30 százalékkal nőtt tovább a bejelentések száma. Közel 70 000 személy számolt be arról, hogy romantikus csalás áldozata lett, amelynek következtében a teljes csalási érték elérte az 1,3 milliárd dollárt.

Habár nem a kriptovalutát használják a leggyakrabban fizetési eszközként az ilyen csalások esetében, ezek így is a bejelentett csalások 34 százaléknál fordulnak elő, ahogy erről az FTC jelentés is számot ad. Fontos azonban aláhúzni, hogy

tévhit, miszerint a kriptovaluták amolyan menedékül szolgálnak a csalók számára.

Épp az ellenkezője az igaz: a kriptopiacon a bűnözői tevékenység a tranzakcióknak csak egy töredékét érinti, és még ezek száma is folyamatosan csökken. A Chainalysis legutóbbi 2024 Crypto Crime Report-ja szerint a kriptovalutákkal elkövetett bűnesetek száma a 2022-ben mért 0,42 százalékról, 2023-ra 0,34 százalékra esett vissza. Ennek érdekében az internetbiztonsággal foglalkozó cégek számos, a megfelelőséget biztosító intézkedéseket vezettek be, illetve megkezdték a felhasználók tájékoztatását is.

A Binance tavalyi adatai szerint a romantikus csalások az összes csalás mintegy 2 százalékát tették ki. Ez az arány alacsonynak tűnhet, a csalással okozott kár azonban így is dollár tízmilliókra tehető, az egy áldozatra eső veszteséget pedig mintegy 14 000 dollárra becsülik. Ezekből az adatokból jól látszik, hogy a romantikus csalások az átverések egyik legnagyobb anyagi veszteséggel járó fajtái, ami csak aláhúzza a velük kapcsolatos tájékoztatás, és megelőzésük fontosságát a kriptotérben.

Így csalják lépre áldozataikat a romantikus csalók

Erin Fracolli, a Binance hírszerzésért és nyomozásokért felelős globális vezetője, a leggyakoribb forgatókönyveket így írta le: „A csalók általában a társkereső oldalakon, vagy az applikációkon belül lépnek kapcsolatba áldozataikkal, ahol megkezdik a bizalom felépítését. Olyan befektetésekről mesélnek, amelyek hatalmas hozammal járnak – ezekről természetesen utóbb kiderül, hogy valótlanok. Az áldozatok kezdetben kis összegeket fektetnek be, és akár hozzá is juthatnak némi „nyereséghez” a befektetéseik után, ami azt hivatott alátámasztani, hogy valós befektetési lehetőségről van szó. A végén mégsem fognak tudni hozzáférni nagyobb összegű betétekhez vagy a „befektetéseikhez”. A csalók emellett adókra, egyéb díjakra és frissítésekre hivatkozva is felszámolnak költségeket, amivel, mintegy még utoljára, pénzt igyekeznek kicsikarni áldozatukból. Az áldozatok rendszerint már csak ezen a ponton veszik észre, hogy becsapták őket, vagy miután utána néztek az adott platform eredetiségének.”

Ne adjunk ki szenzitív információkat, jelszavakat a társkeresőn

Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezt a fajta befektetési csalást hívják „disznóvágásnak”. A csalók tehát kezdetben nyereséget juttatnak az áldozataiknak és ezzel veszik rá őket arra, hogy még nagyobb összegeket fektessenek az adott eszközbe. Miután már elég pénzt csaltak ki tőlük, a csalók egyszerűen felszívódnak, az áldozatok pedig képtelenek hozzáférni a pénzükhöz. Ez a fajta megtévesztés nemcsak a kriptopiacon van jelen, hanem az elmúlt években számos más területen is nagy számban előfordult.

Mikből lehet sejteni, hogy csalással van dolgunk és hogyan lehet védekezni velük szemben?

A kiberbiztonsági vállalat összefoglalta azokat a jeleket, amelyek romantikus csalásra utalhatnak és kriptoműveleteket is magukba foglalhatnak:

Maradjon a társkereső alkalmazásban

Ha társkereső alkalmazást használ, tartsa a kommunikációt a platform üzenetküldő szolgáltatásán belül. A csalók gyakran azt akarják, hogy váltson privát kommunikációs csatornákra, például SMS-re, közösségi médiára vagy telefonhívásokra, hogy ezzel elkerüljék a lebukást a társkereső oldalon.

Óvakodjon az olyan profiloktól, amelyek túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek.

A csalók hamis személyiségeket gyártanak maguknak, és vonzó személyek lopott vagy manipulált fotóinak felhasználásával álcázzák valódi személyazonosságukat. Még AI technológiát is alkalmazhatnak, például deep fake-et, hamis személyazonosságot igazoló dokumentumokat fabrikálnak, képesek elváltoztatni a hangjukat, még manipulált videót is képesek készíteni. Ezek ellen csak úgy lehet védekezni, ha alaposan utána jár annak, ki áll a profil mögött, mivel lehet igazolni az illető személyazonosságát.

Gyanús, ha valaki folyamatosan lemondja a találkozókat.

Ha valaki ismételten lemondja a személyes találkozókat különféle kifogásokra hivatkozva, különösen több hónap elteltével, legyen nagyon gyanakvó!

Soha ne küldjön senkinek pénzt

Ha valaki, akivel csak nemrég ismerkedett meg az online térben és még soha nem találkozott személyesen, pénzügyi támogatást kér, vagy nagy hozamot ígér, akár akár banki átutalás vagy bármilyen más formában, valószínűleg be akarja Önt csapni.

Legyen szkeptikus az irreális ígéretekkel szemben

A magas hozam alacsony kockázattal, mindig gyanús – túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

Védje a személyes adatait

Soha ne osszon meg bizalmas személyes vagy pénzügyi információkat, például jelszavakat vagy kódokat senkivel, még akkor sem, ha az illető azt állítja magáról, hogy egy köztiszteletben álló szervezetet képvisel (rendőrség, nyomozócsoport). Fontolja meg jelszókezelő használatát és kiberbiztonsági óvintézkedések alkalmazását, hogy megvédje magát és szeretteit a bűnözőktől.