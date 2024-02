Vlagyimir Putyint meglepte, hogy nem kapott éles kérdéseket Tucker Carlsontól

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta első nyugati újságíróként kétórás interjút készített Tucker Carlson amerikai újságíró Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Putyin az interjúban arról is beszélt, hogy a háború akár néhány héten belül véget érhetne, illetve elmondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek soha nem ajánlotta fel Kárpátalját.

Fotó: AFP

A The Guardian cikke szerint Putyin orosz elnök szerdán kijelentette, hogy hálás Tucker Carlsonnak a múlt heti interjúért, de

meglepte az éles kérdések hiánya.

Az orosz elnök azt mondta a Pavel Zarubin orosz műsorvezetőnek, hogy azt akarta, hogy Carlson agresszívebben viselkedjen, így lett volna oka rá, hogy ugyanolyan határozottan válaszoljon.

Őszintén azt hittem, hogy majd agresszívan viselkedik, és fel fog tenni éles kérdéseket. Nemcsak felkészültem erre, hanem ezt is szerettem volna, mert ez lehetőséget adott volna arra, hogy ugyanígy válaszoljak

– fogalmazott Putyin. „Mivel ma nem tudunk közvetlen párbeszédet folytatni a nyugattal, ezért hálásnak kell lennünk Carlson úrnak, hogy ezt a közvetítő szerepével megtette” – tette hozzá. Azt is mondta, hogy meglepődött, hogy Carlson nem szakította félbe többször.

Őszintén szólva nem voltam teljesen megelégedve ezzel az interjúval

– állította az orosz elnök. A Kreml korábban azt kommunikálta, hogy Putyin azért egyezett bele az interjúba, mert a Fox News egykori műsorvezetőjének megközelítése eltért sok nyugati hírügynökség „egyoldalú” beszámolóitól az ukrajnai konfliktusról. Azt is mondta, hogy nehezményezte, hogy nyugaton kiforgatták azt, amit az interjúban az ukrajnai háború okáról mondott. „Nem mondtam, hogy az ukrajnai különleges hadműveletünk megkezdése az Oroszország elleni NATO-támadás veszélye miatt történt” – mondta. Állította, hogy Moszkvát a szövetség bővítése és Ukrajna bevonásának lehetősége nyugtalanította. Carlsont többen kritizálták a nyugati médiában, amiért az interjúból hiányoztak a kemény kérdések. Putyin azt elismerte, hogy Carlson többször is megpróbálta félbeszakítani, de dicsérte a konzervatív újságírót a türelméért. Putyin a Zarubinnak adott interjújában azt is mondta, hogy jobban szereti Joe Bident, mint Donald Trumpot, de hajlandó együttműködni bármelyik elnökkel.

Zarubin megkérdezte az elnököt, hogy ki a „jobb nekünk” a demokrata Biden és a republikánus Trump közül. Putyin habozás nélkül válaszolt:

Biden. Ő egy tapasztaltabb, kiszámíthatóbb ember, a régi iskola politikusa”, de hozzátette: „minden amerikai elnökkel együtt fogunk dolgozni, akiben az amerikai nép bízik.

Biden egészségi állapotáról szólva az orosz vezető megjegyezte, hogy már akkor amerikai hivatali partnere alkalmatlanságáról beszéltek, amikor 2021-ben Svájcban találkozott vele, de ő nem látta ennek jelét. Leszögezte, hogy Moszkva számára nem a jelöltek egészségi állapota, hanem a politikai álláspontja a fontosabb. „Úgy vélem, hogy a mai kormányzat álláspontja rendkívül káros és hibás” – mondta. Azt is mondta, hogy az amerikai választási kampány egyre nagyobb lendületet vesz, és egyre élesebb formákat ölt, megjegyezve, hogy Oroszországnak nem szabad beavatkoznia a folyamatba.