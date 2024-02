Washington Post: Zelelnszkij végül kirugta az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, Zaluzsnijt

Kijev arról tájékoztatta az amerikai kormányt, hogy menetették az Ukrán Fegyveres Erők (AFU) főparancsnokát, Valerij Zaluzsnijt - közölte a Washington Post február 2-án saját forrásokra hivatkozva.

Az újság szerint a Fehér Ház illetékesei nem támogatták, de nem is kifogásolták ezt a döntést, Vlagyimir Zelenszkij elnök szuverén döntésének ismerve el a lépést. Valerij Zaluzhnyi 2021 óta az ukrán fegyveres erők főparancsnoka.

Korábban még a nap során Alekszej Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) ukrán titkára azt mondta, hogy jelenleg nincs rendelet Zaluzsnij lemondásáról. Megjegyezte, hogy a főparancsnok esetleges lemondásáról szóló hírek destabilizálni fogják az ukrán fegyveres erőket.

A Világgazdaság is beszámolt arról, hogy Újabb kanna olajat öntött a tűzre Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg főparancsnoka, egy a CNN-nek írt véleménycikkében. Zelenszkij már korábban is meneszteni akarta nagyon népszerű, egyesek szerint az elnöki posztra is esélyes tábornokát, így a cikk után még tovább éleződött Kijevben a hatalmi harc.

Zaluzsnij CNN-ben megjelent cikke szerint változtatni kell a háborús stratégián. A fókuszt a pilóta nélküli rendszerekre, például a drónokra kell áthelyezni. Így lehetővé válna, hogy kisebb erők is megtartsák a frontvonalat, és arra kényszerítsék Oroszországot, hogy haditengerészetének nagy részét kivonja a megszállt Krím-félszigetről. Az ukrán katonai hírszerzés által csütörtökön közzétett videó szerint az ukrán erők egy dróntámadás révén elsüllyesztettek egy orosz hadihajót.

A főparancsnok ismét bírálta a kormányt a lassú és elégtelen sorozás miatt, és megerősítette, hogy Ukrajna szövetségesei is hadianyaghiánnyal küzdenek.