A ramadán után megindulhat Izrael Rafah ellen

A katari tárgyalások legutóbbi fordulójának kudarca után Izrael a muszlim ünnepi hónap, a ramadán április 12-i vége után megindíthatja a támadást Rafah ellen egyiptomi források szerint. Az izraeli hadvezetés szerint a Hamász utolsó bástyájának tartott városban négy-nyolc hétig tarthatnának a harcok, a település lakosságát a kijelölt útvonalakon keresztül a gázai övezet északi részébe evakuálnák.

Fotó: Mohammed Abed / AFP

A Gázai övezet legdélibb részén, az egyiptomi határ közelében fekvő Rafahnál több mint egymillió, az övezet északi részéről elmenekült palesztin él ideiglenes szálláshelyeken. Szárazföldi csapatok egyelőre nem hatoltak be a városba, de az izraeli légierő több légicsapást is végrehajtott. Washington már többször figyelmeztetett, hogy a település megtámadása hiba lenne, valamint Izrael más eszközökkel is elérheti katonai céljait.

Az ENSZ szintén közölte, hogy vérontáshoz vezethet a Rafah elleni offenzíva. Az európai politikusok sem támogatják a lépést, Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnök a múlt héten arról beszélt, hogy humanitárius katasztrófát okozna, ha Izrael szárazföldi hadműveletet indítana a város ellen. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szintén kijelentette, hogy nem támogatja a támadást.

A Times of Israel emlékeztet arra, hogy Egyiptom ellenzi a hadműveletet: az arab ország szerint ez nemcsak Gázában, hanem az egész térségben további eszkalációhoz vezethetne. A lap arról is ír, hogy az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével tárgyalások folynak arról, hogy az izraeli túszoknak gyógyszereket juttassanak, cserébe nagy mennyiségű gyógyszert engednek be az övezetbe.