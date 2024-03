Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) november végén beszünteti az együttműködést több száz, Oroszországhoz kötődő szakemberrel – mondta a szervezet médiakapcsolati vezetője, Arnaud Marsollier a RIA Novosztyinak.

A CERN 1967-ben indította hivatalos együttműködését a Szovjetunióval / Fotó: CERN

Átadják a munkát másoknak

„Jelenleg kevesebb mint 500 olyan partnerünk van, akik továbbra is kapcsolatban állnak bármely orosz szervezettel. Többségük nem a svájci régióban él. Az együttműködési megállapodás felfüggesztése november 30-án lép életbe” – jelezte Marsollier. E tudósok munkáját más kutatócsoportok veszik át a nagy hadronütköztetőben. Marsollier emlékeztetett, hogy a CERN már nem kap támogatást Oroszországtól. A szervezet, a tanácsának 2022. március 8-i határozata szerint az ukrajnai háború miatt ideiglenesen megszüntette az Orosz Föderáció megfigyelői státuszát. Annak az évnek a novemberében a Világgazdaság még arról számolt be, hogy az orosz tudósok továbbra is dolgoznak a CERN-ben.

A mostani bejelentéssel egybecsengve az orosz hírügynökség felidézi, hogy decemberben a Budker Magfizikai Intézetének igazgatója, Pavel Logacsev akadémikus azt mondta, hogy az intézet szakemberei 2024 őszéig még együttműködnek a CERN-nel, de már átadják az ügyeket más országokbeli kollégáknak. A decemberi közlés mögött az áll, hogy

a szervezet először akkor jelezte, hogy az ukrajnai háború miatt 2024 novemberétől megszakítja az együttműködést Oroszországgal, júniustól pedig Fehéroroszországgal.

Orosz reagálás: a döntés elfogadhatatlan

A CERN döntésére reagálva Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a szervezet döntését átpolitizáltnak, diszkriminatívnak és elfogadhatatlannak nevezte – számol be a Reuters. „A Nyugat egyre nagyobb nyomást gyakorol hazánkra az alaptudományok terén”" – mondta még a szóvivő.

A CERN a világ legnagyobb nagyenergiájú fizikai laboratóriuma. Ott épült a nagy hadronütköztető (LHC) számos ország, köztük Oroszország fizikusainak részvételével. (A hadron a szubatomi részecskét egy fajtája.) Az LHC segítségével sikerült megtenni a modern fizika egyik legfontosabb felfedezését: bebizonyosodott a Higgs-bozon, vagyis egy olyan elemi részecske létezése, amely más részecskékben a tömeg létezéséért felelős. A létesítmény a Svájc és Franciaország határán lévő területen található. A CERN 1967-ben indította hivatalos együttműködését a Szovjetunióval.