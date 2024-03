Az izraeli elnök üdvözölte az ENSZ jelentését

Jichák Hercog izraeli elnök üdvözölte kedden az ENSZ-jelentést, amely arról szól, hogy a Hamász fegyveresei nemi bűncselekményeket követtek el az izraeli települések elleni októberi támadásuk során, majd a Gázai övezetbe túsznak elhurcolt nők ellen is, és feltehetőleg még most is követnek el ilyeneket ott.

Fotó: Getty Images

"Rendkívül fontos a jelentés, amelyet a konfliktusok során előforduló szexuális erőszakkal foglalkozó ENSZ-misszió vezetője, Premila Patten adott ki. Munkatársaival mintegy két héten át gyűjtötte Izraelben az adatokat, s az általuk nyilvánosságra hozott tények borzalmasak." - írta Hercog az Twitteren.

A jelentés világosan és tisztességesen feltárja a Hamász terroristáinak izraeli nők ellen elkövetett szisztematikus és folyamatos szexuális bűncselekményeit

- hangsúlyozta az izraeli államfő és felhívta a figyelmet arra, hogy egyértelmű és közvetlen veszély leselkedik a még mindig a Gázai övezetben túszul fogva tartott izraeli női túszokra.

Az ENSZ öt hónappal a gázai háború kitöréséhez vezető október 7-i terrortámadás után adta ki jelentését, amely szerint megalapozottan feltételezhető, hogy nemi erőszak, sőt, csoportos nemi erőszak történt legalább három helyszínen a támadások során.

Arról is meggyőző információ áll rendelkezésre, hogy nemi erőszakot követtek el a túszok ellen, és ez még most is tarthat Gázában - vélekednek az ENSZ szakértői. A jelentés nem rendelkezik felhatalmazással a tettesek megnevezésére.