Az izraeli miniszterelnök nem mond le a Rafah elleni szárazföldi támadásról

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök visszautasította Joe Biden kérését, hogy fújja le a tervezett szárazföldi támadást Rafah ellen. A két vezető telefonon beszélt egymással, Netanjahu pedig ma közölte a törvényhozókkal: világossá tette az amerikai elnöknek, hogy eltökéltek a Hamász felszámolásában és erre nincs más mód, mint a szárazföldi művelet.

Fotó: AFP

A Gázai övezet legdélibb részén, az egyiptomi határ közelében fekvő Rafahnál több mint egymillió, az övezet északi részéről elmenekült palesztin él ideiglenes szálláshelyeken. Szárazföldi csapatok egyelőre nem hatoltak be a városba, de az izraeli légierő több légicsapást is végrehajtott. Washington már többször figyelmeztetett, hogy a település megtámadása hiba lenne, valamint Izrael más eszközökkel is elérheti katonai céljait.

Karine Jean-Pierre fehér házi szóvivő a Reutersnak elmondta: Biden felkérte Netanjahut, hogy a következő napokban küldjön Washingtonba egy katonai, hírszerzési és humanitárius tisztviselőkből álló magas rangú csoportot átfogó megbeszélésekre. Az amerikai és izraeli tisztviselők a jövő hét elején találkozhatnak Washingtonban, hogy megvitassák Izrael rafahi katonai műveletét.

Jean-Pierre egyben mély aggodalmát fejezte ki a Gázában fenyegető éhínségről szóló jelentések miatt. Antony Blinken külügyminiszter ma közel-keleti utazást jelentett be, amelynek során találkozik Egyiptom és Szaúd-Arábia magas rangú vezetőivel, hogy megvitassák a gázai övezet sorsát a háború után, valamint növeljék az enklávéba irányuló humanitárius segélyeket.

Szokatlan módon Blinken nem tett említést arról, hogy Izraelben is megállna, a hírügynökség kérdésre az izraeli külügyminisztérium közölte: nem kapott értesítést Blinken közel-keleti útjáról.