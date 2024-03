Az orosz-ukrán háború 747. napja – hatalmas dróntámadás érte Odesszát

Hétfőre virradó éjszaka az orosz hadsereg nagyszabású dróncsapást mért az Odesszai területre. A dél-ukrajnai védelmi erők tájékoztatása szerint a régió több pontján is nagy erőkkel csaptak le az ellenség pilóta nélküli légi járművei – adta hírül az Unian ukrán hírügynökség.

Fotó: Roman Pilipey / AFP

Az ukrán közlemény szerint az ellenség ezúttal az éjszaka második felére és a hajnali órákra időzítette a csapásait. Az orosz támadások csaknem másfél órán keresztül tartottak. A légvédelmi egységek visszaverték az iráni gyártmányú Shahed drónokkal végrehajtott támadások erőteljes hullámait, amelyeket a Fekete-tenger felől indított az orosz hadsereg. A dróncsapások lakó- és ipari negyedeket egyaránt támadtak. A védelem tíz Shahed-131/136 típusú, pilóta nélküli repülőgépet lőtt le Odessza felett, azonban a támadás részben így is célba ért.

A beszámolók szerint egy infrastrukturális létesítményt ért találat, valamint több közigazgatási épület is megrongálódott, az egyikben tűz ütött ki. A robbanások következtében a környező magánházak ablakai is betörtek, és a törmelékek is pusztítást okoztak az épületekben. A hírek szerint a támadásban senki sem sérült meg.