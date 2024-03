Az orosz–ukrán háború 749. napja – Ismét atomfegyverrel fenyegetett Putyin

Az orosz elnök ugyanakkor arra is utalt, hogy Amerikában is tudják, hogy meddig mehetnek el, és jelezte azt is, hogy hajlandó tárgyalni Ukrajnáról.

2024.03.13. 07:23 | Szerző: VG